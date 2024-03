Queen of Tears Duduki Peringkat Ketiga Daftar Top 10 Global Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Queen of Tears masuk dalam daftar Top 10 Global Netflix. Dibintangi Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun, Queen of Tears berada di peringkat ketiga serial TV non-English yang paling banyak ditonton selama periode 11 hingga 17 Maret 2024.

Peringkat tersebut naik dari pekan sebelumnya yang berada di posisi urutan ketujuh. Drama yang baru menayangkan empat episode ini sudah disaksikan lebih dari 19 juta jam dengan jumlah 3,4 juta penonton. Queen of Tears juga berada dalam Top 10 Netflix di 28 negara serta menduduki peringkat pertama di Korea Selatan, Indonesia, Hong Kong, Jepang, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Taiwan.

Selain di Netflix, drama komedi romantis ini juga tayang di salutan televisi tvN. Episode keempat Queen of Tears yang ditayangkan pada Ahad, 17 Maret 2024 berhasil mencetak rekor penayangannya sendiri sebesar 13 persen untuk rata-rata rating nasional, menurut Nielsen Korea.

Sinopsis Queen of Tears

Queen of Tears menghadirkan dinamika perjalanan pernikahan ahli waris konglomerat generasi ketiga bernama Hong Hae In (Kim Ji Won) dan Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), pria sederhana dari seorang kepala desa. Kemelut mulai muncul saat mereka memasuki tahun ketiga pernikahan.

Serial ini menyelami dinamika rumit sekaligus menarik dari pasangan Baek Hyeon Woo dan Hong Hae In, menampilkan narasi memikat tentang hubungan mereka serta menentang peran tradisional. Queen of Tears memadukan unsur cinta, komedi, kekuasaan, dan rumitnya kehidupan pernikahan, yang dibuat semakin mempesona berkat chemistry antara Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won.

Drama ini ditulis oleh Park Ji Eun, penulis yang telah menghasilkan fenomena global seperti Crash Landing on You dan My Love from the Star. Dari kreator dan pemeran ternama, Queen of Tears siap mengajak penonton menjelajahi kompleksitas ‘pasangan konglomerat nan unik’ tersebut, dalam jalinan intrik dan romansa yang menjadi esensi drama romantis Korea.

Episode perdana drama Korea terbaru Queen of Tears mulai tayang pada Sabtu, 9 Maret 2024. Serial ini akan hadir dengan dua episode terbaru setiap minggu di hari Sabtu dan Minggu.

