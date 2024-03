Kim Sae Ron Unggah Foto Mesra dengan Kim Soo Hyun, Beda Reaksi Fans Korea dengan Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kim Sae Ron menghebohkan media sosial saat tiba-tiba mengunggah foto di Instagram Storynya pada Ahad dinihari, 24 Maret 2024 waktu Korea. Ia mengunggah foto mesranya dengan Kim Soo Hyun, aktor Korea berpenghasilan terbesar saat ini. Meski foto itu dengan cepat dihapusnya, netizen berhasil mengambil tangkapan layar dan memicu perdebatan di antara netizen Korea.

Apalagi, foto itu diunggah Kim Sae Ron, yang tahun lalu tersandung masalah mengemudi mobil dalam kondisi mabuk (DUI) ketika rating drama Queen of Tears terus meroket. Bersamaan dengan unggahan foto itu, komentar masa lalu Kim Soo Hyun tentang rencananya untuk menikah muncul kembali.

Foto Mesra Kim Sae Ron Ingatkan Wawancara Kim Soo Hyun

Sebelumnya pada 2013 saat melakukan wawancara showcase film Secretly, Greatly yang dibintanginya, Kim Soo Hyun mengatakan ia mungkin akan menikah dengan seorang wanita berusia 21 tahun ketika dia berusia 41 tahun. Kim Soo Hyun lahir pada 1988 dan Kim Sae Ron lahir pada 2000.

Netizen pun terkesima unggahan yang tiba-tiba itu. Mereka terkejut tidak hanya karena kedekatan keduanya, tapi juga perbedaan usia 12 tahun di antara mereka. Fans juga membawa kembali rumor bahwa keduanya memiliki hubungan romantis beberapa tahun lalu. Rumor ini belum terkonfirmasi.

Foto itu tentu saja menjadi bahan pergunjingan forum online dan berbagai platform media sosial. Kebanyakan netizen ingin tahu ada hubungan apa anyara Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron. Banyak yang mengungkapkan keterkejutan, kegembiraan, dan rasa ingin tahu tentang potensi hubungan antara Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun. Forum online itu mewadahi para penggemar aktor dan dan platform media sosial dipenuhi dengan spekulasi dan diskusi, dan netizen membedah setiap detail foto tersebut.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam Queen of Tears. Dok. Netflix

Netizen Korea Penasaran Hubungan Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron

Di komunitas online, muncul pembahasan berjudul, "Apakah hanya saya yang melihat Instagram story Kim Sae Ron?" Netizen membagikan pemikiran dan reaksinya dalam komentar seperti: "Mengingatkanku pada IU dan Eunhyuk..." "Mungkin dia cemburu setelah episode drama malam ini, mereka berciuman hari ini lmaooo" "Wut haha Sepertinya 100% disengaja. Dia benar-benar sesuatu" "Sheesh, perhatian itu* Dia seharusnya tetap bersikap rendah hati seperti sudah berapa lama sejak DUI-nya?" "Wow, sekarang mereka beralih dari ini ke itu?"

Drama yang dimaksud adalah Queen of Tears yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Pada episode 5 yang tayang semalam, Kim Soo Hyun mencium istrinya yang diperankan Kim Ji Won. Rating drama ini terus meroket.

Namun, tak semua netizen memberikan dukungan kepada Kim Sae Ron. Banyak juga yang menilai foto mesra aktor drama My Love from the Star dengan Kim Sae Ron itu hanya upaya panjat sosial atau pansos kepada popularitas Kim Soo Hyun untuk membersihkan namanya yang hancur. Kim Sae Ron, saat ini vakum dari dari industri hiburan karena kontroversi DUI-nya, dikabarkan telah memberikan pelajaran akting untuk mencari nafkah.

Beda Reaksi Netizen Indonesia

Di kalangan netizen Indonesia, kekesalan banyak ditujukan kepada Kim Sae Ron. "Gue baru aja nangisin adegan ciuman ini, eh tiba-tiba dirusak sama si Saeron. Caper banget jadi manusia," cuit @jae*** di X. "Prestasi Saeton eh Saeron. 1. Dikeluarkan dari agensi. 2. Nyetir sambil mabuk nabrak tiang listrik saat usia di bawah umur. 3. Nyebar privasi orang. 4. Jatuhin nama baik orang. 5. Buat penonton Queen of Tears ngamuk terutama fans Kim Soo Hyun," tulis @tya***. "Saerah dah tidur nyenyak karena berhasil guncang dunia dengan pansosnya sedangkan gue gak bisa tidur karena OVT mikirin nasib Queen of Tears, stres lu Saeron, kesel," cuit @arl***.

