Single Putri Ariani dan Alan Walker Who I Am Trending Nomor 1 di YouTube Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Ariani kembali mencatat prestasi berkat penampilan terbarunya berkolaborasi dengan musisi internasional, Alan Walker. Video musik dari single berjudul Who I Am yang dinyanyikan oleh Putri Ariani bersama Peder Elias itu kini menduduki trending nomor 1 di Youtube Indonesia.

Dalam video yang dirilis pada Sabtu, 24 Februari 2024, ketiganya tampil di gunung es lengkap dengan busana tebal sambil membawakan single Who I Am. Hingga kini, klip versi 'Restrung Performance Video' di kanal Youtube Alan Walker tersebut sudah ditonton lebih dari 1,7 juta kali.

"@putriarianiofficial, @PederEliasOfficial dan saya sendiri merekam versi penampilan ulang dari 'Who I Am', di pegunungan Andalsnes di Norwegia. Saya harap kalian menikmati versi baru dari lagu kami ini," tulis keterangan di video musik tersebut.

Lokasi syuting yang cukup ini menarik perhatian penonton. Ya, sebab diketahui, Peder Elias sendiri merupakan penyanyi dan penulis asal Norwegia. Sama seperti Alan Walker yang berasal dari Norwegia. Maka dari itu, Putri Ariani ikut terbang ke Norwegia dan bertemu mereka untuk membawakan lagu tersebut.

Ungkapan Syukur Putri Ariani Berhasil Syuting di Pegunungan Norwegia

Merayakan momen perilisan video musik single yang kini menduduki video trending Youtube, Putri Ariani mengungkap syukur karena berhasil melewatinya walau penuh rintangan. Dari video tersebut, Putri bersama Elias dan Walker harus berjuang menahan dinginnya salju di pegunungan Andalsnes Norwegia dengan lokasi syuting yang cukup tinggi.

"Alhamdulillah. Who I Am (restrung) is number1 trending on youtube Indonesiaaa!!! Rasanya, perjuangan di pegunungan salju Norway, sampe hampir jadi es krim terbayar sudah," tulis Putri Ariani di Instagram pada Senin, 26 Februari 2024.

Penyanyi muda jebolan America's Got Talent itu juga berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak kepadanya dan jajaran tim single terbarunya. Hingga akhirnya, video musik penampilan single Who I Am bisa memuncaki trending, "Thanks for the amazing support for us. I'm speechless now, but the only thing I can say is just thank you so much." "Jangan lupa buat dengerin terus who I am dan lagu-lagu Putri yang lain. Love you all. Share keteman teman lain ya," tulis penyanyi dengan akun @arianismaputri.

