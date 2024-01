Putri Ariani Kolaborasi Bareng Alan Walker dan Penyanyi Norwegia di Single Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Putri Ariani mengumumkan single barunya segera dirilis. Musisi jebolan America's Got Talent musim 18 itu kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional.

Kali ini, pelantun lagu Loneliness ini berkolaborasi bareng produser musik ternama Alan Walker. Lagu baru Putri Ariani diketahui berjudul 'Who I Am'. Tak sendiri, lagu tersebut juga dinyanyikan oleh penyanyi asal Norwegia, Peder Elias.

Who I Am Kolaborasi Alan Walker - Putri Ariani Rilis Hari Ini

Dikutip dari unggahan Instagram Story Alan Walker pada Rabu, 3 Desember, dia mengumumkan bahwa karya barunya bersama Putri Ariani dan Peder Elias akan dirilis pada Kamis, 4 Januari 2024. "Our song is coming out this thursday! Make sure to listen to it as soon as it drops by pre-saving below. I'm so excited to share this one with the world," tulis sang disjoki asal Norwegia tersebut.

Yang artinya, "Lagu kami akan dirilis Kamis ini! Pastikan kalian mendengarkannya segera setelah dirilis dengan melakukan pra-simpan di bawah ini. Saya sangat bersemangat untuk membagikan lagu ini kepada dunia."

Alan Walker dan Putri Ariani. Foto: Instagram.

Sehari sebelum rilis, para pendengar bisa menyimpan lagu tersebut dengan mengklik tautan yang ada di bio Instagram Alan Walker. Ada pre-save lagu 'Who I Am' dari platform Spotify, Apple Music, dan Amazon Music.

Putri Ariani Antusias Sambut Single Barunya dengan Alan Walker

Memasuki tahun baru, Putri Ariani semakin dikenal di kalangan musisi dunia. Berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu asal Norwegia, Putri membagikan cuplikan video Peder Elias saat menyanyikan single baru mereka.

Suara lembut Putri Ariani juga terdengar di cuplikan lagu baru berjudul 'Who I Am' itu. Antusias Putri juga tergambar dalam unggahan terbarunya di Instagram. Penyanyi berusia 18 tahun itu juga membagikan cover single tersebut kepada publik.

"Bismillahirrahmanirrahim. Yeeeay!! Very excited to start this new year with a new song with @alanwalkermusic and @pedereliaas. Can't wait for you to here it and share our feeling by this song. Are you ready? 4 Januari 2024. #whoiam #putriariani #alanwalker," tulis Putri Ariani di Instagram.

Selamat jelang perilisan lagu barunya, Putri Ariani!

