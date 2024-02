Konser Perdana Jonas Brothers di Indonesia Berlangsung Sukses, Putri Ariani Jadi Pembuka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik asal Amerika Serikat, Jonas Brothers sukses tampil dalam konser perdana di Indonesia sejak dibentuk pada 2005. Para penggemar akhirnya bisa menyaksikan penampilan Jonas Brothers secara langsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten, Sabtu malam, 24 Februari 2024.

Mampir ke Indonesia dalam konser yang merupakan rangkaian tur dunianya bertajuk "The Tour," personel Jonas Brothers, Joe Jonas, Kevin Jonas, dan Nick Jonas menggebrak panggung ICE BSD mulai pukul 20.18 WIB. Konser yang sekaligus sebagai momen perayaan, Celebrating Five Albums, Jonas Brothers ‘The Tour’ 2024 ini diselenggarakan oleh Color Asia Live dan Prestige Promotions.

Untuk pertama kalinya, Jonas Brothers membuka konser di Tanah Air dengan membawakan lagu 'What A Man Gotta Do' yang dirilis pada 2020 lalu. Ribuan penggemar hadir memadati area konser Jonas Brothers di Jakarta sambil menyanyikan lagu-lagu band tersebut yang hadir dalam lima album.

Putri Ariani Jadi Pembuka Konser Jonas Brothers di Indonesia

Konser Jonas Brothers dimulai pukul 19.00 dengan penampilan Putri Ariani sebagai pembuka. Penyanyi yang mendunia berkat ajang America's Got Talent itu membuka konser The Tour dengan menyanyikan lagu 'Bohemian Rhapsody' dari Queen. Setelah itu, dia juga menghibur penonton konser dengan single barunya, 'Who I Am', yang berkolaborasi dengan Alan Walker.

Tampil Perdana di Indonesia, Jonas Brothers Bawakan Lagu Populer

Penampilan Jonas Brothers saat menyapa para penggemar, yang disebut Jonatics dimulai pukul 20.00 WIB. Tiga bersaudara asal New Jersey ini mengobati kerinduan penggemar di Indonesia dengan menyanyikan jajaran lagu populer mereka dari lima album Jonas Brothers. Tak hanya itu, lagu hit solo para personel juga dibawakan dalam konser.

Setelah lagu pembuka, Jonas Brothers membawakan lagu 'When You Look Me In The Eyes', 'Burnin' Up', 'Cake By The Ocean', 'Sucker', hingga 'Leave Before You Love Me'. Pilihan lagu dari jajaran album mereka sejak awal tebentuk membuat penonton bernostalgia dan hanyut dalam penampilan band yang satu ini. Sambil menghibur Jonatics, Jonas Brothers juga memanggil "Jakarta" untuk membakar semangat para penonton yang hadir sekaligus sebagai ungkapan bahagia akhirnya bisa menyapa Jonatics Indonesia.

Rudy Salim, Chairman Prestige Promotions membagikan momen kebersamaan keluarganya dengan member Jonas Brothers. Dia mengungkap harapannya pada konser-konser selanjutnya di Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk terus menampilkan hiburan kelas dunia di Indonesia, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati musik internasional di negeri sendiri. Semoga juga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia," tulis Rudy Salim di Instagram pada Ahad, 25 Februari 2024.

