Deretan Film dan Drama Korea yang Dibintangi Jeon Jong Seo, Terbaru Ada Wedding Impossible

TEMPO.CO, Jakarta - Jeon Jong Seo adalah seorang aktris muda yang namanya makin disorot berkat aktingnya di Money Heist. Jeon Jong Seo sebenarnya sudah memikat hati para penonton melalui film populer yakni Burning, The Call, dan Nothing Serious.

Berikut adalah 7 film dan drama Korea yang juga dibintangi oleh Jeong Jong Seo:

1. Wedding Impossible (2024)

Drama Wedding Impossible adalah drama terbaru Jeon Jong Seo yang akan mulai tayang pada 26 Februari 2024. Dikutip dari Mydrama list, dalam drama ini turut membawa Jeon Jong Seo sebagai pemeran utama bernama Na A Jeong, seorang aktris kurang terkenal yang setuju untuk melakukan pernikahan palsu dengan sahabatnya, Lee Do Han (Kim Do Wan).

2. Queen Woo (2024)

Queen Woo merupakan drama Korea terbaru yang akan tayang pada 2024. Bercerita tentang kehidupan Ratu Woo setelah kematian suaminya, Raja Gogukcheon. Setelah kematian raja diketahui dunia, pertempuran sengit antara suku-suku dimulai.

Jeon Jong Seo akan berperan sebagai Woo Hee, ratu Goguryeo yang menikahi salah satu adik suaminya setelah suaminya meninggal demi melindungi keluarga dan sukunya. Dia bertekad untuk menemukan raja baru sendiri dan melawan kekuatan lawan yang membidik takhta.

3. Money Heist: Korea - Joint Economic Area (2022)

Serial ini menceritakan tentang seorang yang disebut sebagai Profesor (diperankan oleh Yoo Ji Tae) dengan idenya untuk melakukan perampokan yang akan menghasilkan untung besar. Untuk melancarkan rencananya, sang Profesor merekrut anggota-anggota yang potensial

Jeon Jong Seo mengambil peran sebagai Tokyo, seorang wanita kewarganegaraan Korea Utara yang migrasi ke Korea Selatan demi hidup yang lebih baik. Namun, karena ditipu dan terdesak, ia setuju untuk bergabung dengan Profesor untuk melaksanakan perampokan ini.

4. Bargain (2022)

Bargain adalah drama thriller tentang bencana yang diangkat berdasarkan film pendek tahun 2015 yang berjudul sama. Drama ini berkisah tentang orang-orang yang berkumpul di sebuah motel terpencil dengan motif tersembunyi.

Jeon Jong Seo akan bermain sebagai Park Joo Young, ahli tawar-menawar yang tak peduli korbannya. Dia diceritakan tengah melakukan pelelangan berbahaya sebelum sebuah bencana terjadi.

5. The Call (2021)

Dilansir dari imdb, film ini dibintangi oleh Park Shin-hye dan Jeon Jong-seo sebagai Kim Seo-yeon dan Oh Young-sook. Keduanya menggambarkan dua wanita yang hidup terpisah 20 tahun yang kemudian terhubung melalui telepon nirkabel yang sudah berumur puluhan tahun, panggilan telepon yang melintasi waktu

6. Nothing Serious (2021)

Nothing Serious adalah film romantis yang dibintangi oleh Jeon Jong-seo dan Son Seok-gu sebagai pemeran utama. Jeon Jong Seo memerankan Ja-young, wanita pemberani berusia 29 tahun, yang pacarnya putus dengannya hanya setelah sebulan berpacaran, saat dia terlilit hutang. Kemudian bertemu Woo-ri, seorang jurnalis yang sering menulis tentang hubungan.

7. Burning (2018)

Burning adalah film Korea bergenre thriller psikologis Jeon Jong-seo sebagai pemeran utama. Jeon Jong Seo akan berperan sebagai Hae. Ketika Jong Su, seorang pekerja paruh waktu, bertemu dengan Hae Mi saat mengantarkan barang, yang dulunya tinggal di lingkungan yang sama. Hae Mi memintanya untuk menjaga kucingnya saat dia dalam perjalanan ke Afrika.

