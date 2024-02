Mengenal Album Entity, Karier Solo Cha Eun Woo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Video musik Cha Eun Woo, Stay lagu utama dalam debut solonya, Entity album yang berisi beragam ekspresi perasaan dia. Album ini berisi enam lagu. "Saya akan mengakui semua aspek diri dan hidup dengan jujur," katanya, dikutip dari KPopping.

Stay lagu pop yang menampilkan penampilan gitar, berisi lirik-lirik menghibur untuk mereka yang mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintai. Cha Eun Woo artis naungan Fantagio Entertainment. Dikutip dari KProfiles, ia memulai debut bersama Astro pada 23 Februari 2016. Adapun debut aktingnya tahun 2014. Waktu itu peran kecil dalam film My Palpitating Life.

Album Solo Cha Eu Woo

Baca Juga: NCT WISH Meluncurkan Foto Baru untuk Debut Lagu Wish

Kariernya melejit setelah membintangi beberapa drama hit seperti True Beauty dan A Good Day To Be A Dog. Ia juga pernah menjadi duta berbagai merek termasuk Burberry, Dior, Skechers, dan Subway.

Entity album mini pertama dan debut artis Cha Eun Woo sebagai solois. Lagu ini dirilis pada 15 Februari 2024 dengan Stay sebagai lagu unggulan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Video musik Stay sempat ramai diperbincangkan sebelum dirilis. Hal ini bermula foto dirinya dengan model video klip India Eisley beredar di media sosial. Foto ini menimbulkan spekulasi Cha Eun Woo sedang kencan. Padahal foto itu diambil saat mereka syuting video klip di Amerika Serikat.

Foto Cha Eun Woo bersama aktris India Eisley tersebar di media sosial pada Sabtu, 27 Januari 2024. Agensi Cha Eun Woo, Fantagio, mengklarifikasi foto tersebut bukan pacaran. Fantagio memastikan dua orang dalam foto itu memang Cha Eun Woo dan India Eisley. Namun, foto itu adegan syuting video musik, Cha Eun Woo dan India Eisley memerankan pemeran utama romantis untuk proyek tersebut.

“Cha Eun Woo baru-baru ini syuting video musiknya di Amerika Serikat dengan aktris India Eisley," kata Fantagio pada Ahad, 28 Januari 2024.

Lagu selain STAY dalam album ini adalah Where Am I, Alone with You, You're the best, Fu*king great time, dan Memories (CD Only). Cha Eun Woo akan menampilkan keenam lagu itu secara langsung untuk pertama kalinya dalam fan-con ekslusif. Acara itu diadakan di Jamsil Indoor Gymnasium di Songpa-gu, Seoul, pada 17 Maret 2024,

MALINI | YUNIA PRATIWI

Pilihan Editor: Cha Eun Woo Ungkap Perasaan Kehilangan dalam Lagu Debut Solo Berjudul STAY