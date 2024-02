Hubungan Pelik Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won di Teaser Queen of Tears Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Queen of Tears menampilkan kisah romansa dengan berbagai dinamika emosi yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Netflix baru saja merilis poster karakter dan teaser dari drama berlatar dunia kerja yang penuh dengan intrik dunia korporat ini pada Senin, 19 Februari 2024.

Dinamika relasi, romansa, dan karakter Queen of Tears

Baca Juga: TikTok Sekarang Tersedia untuk Apple Vision Pro

Poster karakter Queen of Tears menunjukkan dinamika di antara power couple Baek Hyeon U dan Hong Hae In yang memiliki hubungan pelik. Janji Hong Hae In untuk senantiasa memberi dukungan menjadi kontras dengan rasa skeptis Baek Hyeon U, mencerminkan rasa percaya dan posisi antara satu sama lain.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam poster karakter Queen of Tears. Dok. Netflix



Queen of Tears menghadirkan kisah menarik dan karakter-karakter yang unik, melalui istilah ‘Queen’ (Ratu) dan ‘Her Man’ (Lelakinya) yang mengungkapkan peran tradisional yang dibalik dan memancing rasa ingin tahu tentang hubungan mereka. Sinergi romantis antara Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, para ikon tayangan komedi romantis, menjanjikan eksplorasi memikat tentang cinta dan relasi dalam sebuah pernikahan serta menjadikan Queen of Tears serial dengan narasi istimewa.

Queen of Tears Penuh Emosi dan Tawa Baca Juga: 5 Lokasi Syuting Serial One Day di Eropa, dari Skotlandia hingga Yunani

Serial ini menjanjikan perjalanan emosi yang naik turun, tergambar dengan sempurna di video teaser saat Kim Soo Hyun dengan sendu bertanya, "Mengapa kau cantik sekali di mataku?", menandakan rasa cintanya yang kembali terhadap Kim Ji Won.

Hubungan mereka yang berkembang, dari penuh emosi hingga penuh letupan yang jenaka, menunjukkan perjalanan kisah mereka yang meliputi konfrontasi dan kembali menemukan cinta. Dialog dan chemistry yang memikat antara kedua pemeran utama menjanjikan kisah tak biasa yang penuh dengan tawa maupun momen-momen menggugah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam Queen of Tears. Dok. Netflix

Queen of Tears mendefinisikan ulang kisah benci-tapi-cinta dalam konteks pernikahan, menghadirkan perspektif segar tentang kasih yang kembali bersemi. Serial ini menjadi undangan untuk mengeksplorasi rumitnya cinta dan perjalanan untuk mencapainya, dengan latar kaum kelas atas dan intrik korporat.

Deretan Pemain Queen of Tears dan Penulisnya



Queen of Tears sangat cocok untuk para penggemar tayangan romantis berkat kolaborasi jempolan dari kreator dan pemainnya. Naskahnya ditulis oleh Park Ji Eun, yang dikenal melalui Crash Landing on You dan My Love from the Star. Jang Young Woo dan Kim Hee Won (Vincenzo dan Little Women) bertindak sebagai sutradara.

Queen of Tears akan tayang mulai Sabtu, 9 Maret 2024 di Netflix.

Pilihan Editor: Mengenal Para Pemeran Queen of Tears