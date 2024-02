Mengenal Para Pemeran Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears akan tayang pada Maret 2024. Dikutip dari All K-Pop, Queen of Tears tayang dengan total episode berjumlah 16, dua kali dalam satu pekan. Queen of Tears romansa klasik modern. Ceritanya berkisah tentang putri chaebol dan pangeran kota kecil dari perdesaan.

Drama Korea atau drakor Queen of Tears bercerita romansa Hong Hae In (Kim Ji Won), pewaris chaebol yang dikenal sebagai ratu department store Queens Group. Adapun pangeran diperankan oleh Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), putra kepala desa Yongduri dan pangeran supermarket Hae In dan Hyun Woo menghadapi krisis tiga tahun dalam pernikahannya.

Pemeran Queen of Tears

1. Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun berperan sebagai Baek Hyun Woo, direktur hukum Queens Group yang lahir dan besar di pinggiran perdesaan Yongduri. Ia menikah dengan Hong Hae In dan menjadi subjek kecemburuan.

Soo Hyun lahir pada 16 Februari 1988. Ia memulai debutnya dalam drama Kimchi Cheese Smile pada 2007. Ia telah memenangkan banyak penghargaan bergengsi sepanjang karier, seperti empat Baeksang Arts Awards, dua Grand Bell Awards, dan satu Blue Dragon Film Award. Setelah menyelesaikan wajib militernya, ia kembali berakting dalam drama It's Okay to Not Be Okay (2020).

2. Kim Ji Won

Kim Ji Won memerankan Hong Hae In, CEO Queens Group yang terlahir dari keluarga kaya. Aktris kelahiran 19 Oktober 1992 ini memasuki industri hiburan pada 2010. Mulanya dikenal sebagai bintang iklan. Ia memulai debut akting dalam film Romantic Heaven (2011). Setelah bergabung dengan S.A.L.T Entertainment, pada September 2022, ia menandatangani kontrak dengan HiZium Studio. Ia juga telah membintangi drama Descendants of the Sun (2016) dan Fight For My Way (2017).

3. Park Sung Hoon

Park Sung Hoon berperan sebagai Yoon Eun Sung, mantan analis yang menjadi spesialis M&A terkenal karena kecakapan investasinya. Setelah hidup di luar negeri, ia kembali ke Korea dan menjalin hubungan dengan Queens Group.

Dikutip dari My Drama List, Sung Hoon lahir pada18 Februari 1985. Ia memulai debutnya di dunia hiburan pada 2006. Saat ini, ia telah membintangi beberapa drama, seperti Hail to Hell dan The Glory.

4. Kwak Dong Yeon

Kwak Dong Yeon akan menjadi Hong Soo Cheol, adik laki-laki Hong Hae In dan CEO Queens Mart yang ceria dan polos. Lelah hidup dengan kakaknya yang berkemauan keras, ia menikahi Cheon Da Hye. Ia lahir pada 19 Maret 1997. Ia memulai debut akting pada 2012 melalui My Husband Got a Family. Dengan kemampuan aktingnya, pemeran Our Beloved Summer ini memenangkan penghargaan, seperti Best Young Actor Award di Korea Drama Awards 2012 dan Actor Award di Korea First Brand Awards 2019.

5. Lee Joo Bin

Lee Joo Bin akan memerankan Cheon Da Hye dalam Queen of Tears. Ia berpengetahuan luas yang membuatnya disukai pimpinan Queens Group. Lee Joo Bin lahir pada 18 September 1989. Ia memulai debut dramanya melalui Whisper (2017) dan film The Chosun Farmers' Dictionary (2017).

