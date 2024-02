Star Wars Episode 1 Tahun 1994 akan Ditayangkan Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Star Wars Episode I: The Phantom Menace akan tayang lagi di bioskop mulai 3 Mei 2024, menurut laporan The Verge, Minggu 11 Februari 2024. Tapi, belum diketahui film tersebut juga akan kembali ditayangkan di bioskop Indonesia.

Film ini pertama kali dirilis pada 1999. Hal tersebut juga diumumkan oleh Disney di laman What's on Disney Plus. “Disney akan merilis ulang film tersebut di bioskop untuk perayaan May The Fourth Day tahun ini dalam waktu terbatas." Kembalinya Star Wars ke layar lebar untuk nostalgia para penggemar.

Sinopsis Star Wars Episode I

Baca Juga: Kartun Baby Shark Tayang di Bioskop Indonesia 16 Februari 2024

Star Wars Episode I: The Phantom Menace menceritakan perjalanan pertama dari Anakin Skywalker. Terdampar di planet gurun Tatooine setelah menyelamatkan Ratu Amidala muda dari invasi Naboo yang akan datang, murid Jedi Obi-Wan Kenobi dan Master Jedi Qui-Gon Jinn menemukan Anakin yang berusia sembilan tahun, seorang budak muda yang luar biasa kuat di wilayah The Force.

Suatu saat Anakin memenangkan pertarungan dengan Podrace yang menegangkan. Ia mendapat kebebasannya untuk meninggalkan rumahnya supaya bisa dilatih. Para pahlawan kembali ke Naboo, Anakin dan sang Ratu harus menghadapi pasukan invasi besar-besaran. Adapun kedua Jedi menghadapi musuh bernama Darth Maul. Saat itu mereka menyadari, invasi tersebut hanya langkah pertama dalam skema jahat yang dilakukan oleh kekuatan kegelapan yang muncul kembali dikenal sebagai Sith.

Beberapa tahun belakangan, Disney telah merilis beberapa prekuel dengan serial-serial seperti Ahsoka, Obi-Wan Kenobi dan The Bad Batch. Hal ini untuk memberikan variasi dari film utama Star Wars yang sudah lama tayang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penayangan ini mendapat apresiasi dari pemain yang berperan dalam film. Beberapa di antaranya menceritakan pengalaman mereka ketika menggarap film ini dulu, seakan bernostalgia kembali ke masa itu.

Seperti tokoh yang memerankan Anakin Skywalker Hayden Christensen, dalam film kedua dan ketiga, mengungkapkan perasaannya selama syuting film tersebut kepada Empire dalam wawancara, bahwa pengalaman bermain dalam Star Wars kenangan yang mengharukan.

Perilisan kembali Star Wars Episode I: The Phantom Menace di layar lebar terasa seperti pengakuan atas kerja keras dulu yang telah menjadi waralaba. Star Wars Episode I: The Phantom Menace telah menjadi film legendaris yang ditulis dan disutradarai oleh George Lucas. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ahmed Best, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, Kenny Baker, Pernilla August, dan Frank Oz.

SAVINA RIZKY HAMIDA | ANTARA

Pilihan Editor: Profil Lee Jung Jae yang Membintangi Star Wars: The Acolyte