Profil Lee Jung Jae yang Membintangi Star Wars: The Acolyte

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Lee Jung Jae akan memerankan serial Star Wars: The Acolyte. Serial ini dijadwalkan akan dirilis di Disney+. Star Wars: The Acolyte adalah serial thriller misteri yang akan membawa penonton ke galaksi rahasia gelap dan kekuatan sisi gelap yang muncul pada hari-hari terakhir era High Republic. Serial ini menceritakan kisah mantan Jedi Padawan dan mantan tuannya yang menyelidiki kejahatan jahat di galaksi yang selalu berubah.

Siapa Lee Jung Jae?

Lee Jung Jae lahir di Seoul, pada 15 Desember 1972. Ia mendapat ketenaran internasional karena peran utamanya dalam serial Netflix, Squid Game, dikutip dari AsianWiki.

Dikutip dari Britannica, Lee Jung Jae memulai pekerjaan di bidang model penuh waktu dan penampilan di iklan televisi. Ia debut akting profesionalnya di drama televisi tahun 1993 berjudul Dinosaur Teacher. Setahun kemudian dia mendapat peran pertamanya dalam film layar lebar bersama The Young Man.

Lee menjadi terkenal dengan serial televisi Sandglass (1995) ia memerankan seorang pengawal yang pendiam dan karismatik. Untuk peran tersebut, ia meraih penghargaan pendatang baru di Festival Film Daejong, Korean Critics Choice Awards, dan Baeksang Arts Awards.

Di layar lebar, peran utama dia dalam An Affair yang dibintangi sebagai seorang pria yang jatuh cinta dengan saudara perempuan tunangannya. Peran tersebut memberinya penghargaan sebagai aktor terbaik dari Blue Dragon Film Awards dan Korean Association of Film Critics Awards. Peran lainnya tahun 2000-an termasuk film hit box-office Oh! Brothers dan film aksi Typhoon.

Pada 2012 ia muncul dalam film thriller, The Thieves berperan sebagai pemimpin kelompok perampok profesional. Pada saat itu, film tersebut terlaris kedua yang pernah diproduksi di Korea Selatan. Pada 2013, peran dia sebagai spolisi yang menyamar dalam film epik gangster New World dan Pangeran Suyang dalam film sejarah The Face Reader. Dia memenangkan aktor pendukung terbaik untuk yang terakhir di Blue Dragon Film Awards dan Baeksang Arts Awards.

