4 Drama dan Film yang Dibintangi Roh Yoon Seo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Star News menyebutkan aktris Korea Selatan Roh Yoon Seo telah mengonfirmasi partisipasinya dalam Season 2 dari serial orisinal Netflix All of Us Are Dead. Kabarnya, aktris pemeran film 20th Century Girl ini dikonfirmasi sebagai pemeran utama dalam sekuel kedua serial tersebut.

Dikutip dari Kdrama Stars, beberapa jam setelah berita tersebut dipublikasikan, agensi Roh Yoon Seo, MAA, mengklarifikasi berita tersebut tidak benar. Meskipun Roh Yoo Seo mendapat tawaran, belum ada keputusan yang diambil mengenai partisipasinya dalam serial tersebut.

1. 20th Century Girl (2022)

20th Century Girl mengisahkan cinta pertama dan persahabatan seorang siswi SMA pada 1999. Roh Yoon Seo berperan sebagai Yeon Doo, sahabat baik Bo Ra (Kim Yoo Jung). Saat Yeon Doo pergi ke Amerika untuk operasi jantung, Bo Ra menyelidiki Hyun Jin (Park Jung Woo) yang menjadi objek cinta rahasia Yeon Doo.

Dalam proses membantu pendekatan sahabatnya, Bo Ra mendekati Woon Ho (Byeon Woo Seok) dan Hyun Jin, sehingga terjalin persahabatan yang tak terduga.

2. Our Blues (2022)

Dikutip dari AsianWiki, drama ini berkisah tentang kelompok orang di Pulau Jeju yang meliputi kisah cinta dan kehidupan sehari-hari. Yoon Seo berperan sebagai Bang Yeong Ju, seorang siswi pintar yang hamil di luar nikah. Melalui karakter Bang Yeong Ju yang dibesarkan oleh ayah tunggal, Roh Yoon Seo membawa keceriaan dan kekuatan pada cerita tentang kehidupan di pulau itu.

3. Black Knight (2023)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Black Knight menampilkan Roh Yoon Seo sebagai Jung Seul Ah, seorang warga dari distrik umum. Di dunia yang hancur oleh polusi udara beracun, hanya 1 persen populasi yang bertahan hidup.

Dalam drama ini, Roh Yoon Seo beradu akting dengan Esom karakter utama sekaligus kakak dari tokoh Seul Ah. Keduanya membuat kisah epik tentang ksatria legendaris dan anak pengungsi yang bermimpi menjadi ksatria.

4. Crash Course in Romance (2023)

Dalam Crash Course in Romance, Roh Yoon Seo memerankan karakter Nam Hae Yi, adik dari pemeran utama Nam Haeng Seon yang diperankan Jeon Do Yeon. Drama ini menggambarkan kisah Haeng Seon mantan atlet nasional. Dalam perjalanannya, ia justru mengembangkan restoran yang menjual lauk-pauk.

Sebagai adik dari tokoh utama, Roh Yoon Seo menyajikan nuansa ceria dan penuh energi dalam perannya. Perannya dalam drama ini, Yoon Seo menerima penghargaan BaekSang Arts Awards pada 2023.

Pilihan Editor: Dirumorkan Membintangi All Of Us Are Dead 2, Simak Profil Roh Yoon Seo