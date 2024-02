Dirumorkan Membintangi All Of Us Are Dead 2, Simak Profil Roh Yoon Seo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liputan Star News menyebutkan aktris Korea Selatan Roh Yoon Seo telah mengonfirmasi partisipasinya dalam Season 2 dari serial orisinal Netflix All of Us Are Dead. Kabarnya, aktris pemeran film 20th Century Girl ini dikonfirmasi sebagai pemeran utama dalam sekuel kedua serial tersebut.

Dikutip dari Kdrama Stars, beberapa jam setelah berita tersebut dipublikasikan, agensi Roh Yoon Seo, MAA, mengklarifikasi berita tersebut tidak benar. Meskipun Roh Yoo Seo mendapat tawaran, belum ada keputusan yang diambil mengenai partisipasinya dalam serial tersebut.

Sinopsis All of Us Are Dead

All of Us Are Dead menceritakan kisah siswa SMA yang berusaha bertahan setelah terperangkap di sekolah ketika virus zombi menyebar. Serial ini meraih popularitas besar setelah dirilis pada Januari 2022 dan masih menempati posisi ke-8 sebagai salah satu serial paling terkenal di Netflix.

Dikutip dari Kbizoom, musim pertama menampilkan Park Ji Hoo, Yoon Chan Young, Jo Yi Hyun, Lomon, dan Yoo In Soo yang langsung melejit setelah tampil dalam drama ini. Keberhasilan drama dan para pemainnya mendapat pengakuan, sehingga diputuskan untuk memproduksi Season 2.

Meskipun tim produksi belum membahas detail pemeran, ada rumor sebagian dari pemain utama itu mungkin kembali. Produksi juga mungkin memperkenalkan aktor dan aktris baru untuk memimpin cerita kedua.

All of Us Are Dead menduduki puncak tangga Netflix di 25 negara dan menjadi K-series keempat yang mencapai puncak tangga global setelah kesuksesan Squid Game, Arcane, dan Hellbound.

Profil Roh Yoon Seo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Roh Yoon Seo aktris dan model asal Korea Selatan yang dikelola oleh label MAA Korea. Ia telah menorehkan namanya dalam industri hiburan dengan berbagai peran menarik dan dikenal luas melalui perannya dalam beberapa produksi televisi dan film terkenal.

Yoon Seo mencuri perhatian penonton melalui perannya dalam seri televisi Our Blues (2022), Crash Course in Romance (2023), dan film 20th Century Girl (2022). Keberaniannya membawakan karakter-karakter ini dengan penuh emosi membuatnya diakui sebagai aktris berbakat.

Roh Yoon Seo memulai kariernya sebagai model iklan kosmetik pada 2018, termasuk tampil dalam iklan Allure Korea. Debut aktingnya pada 2022 dalam drama tvN Our Blues, ia mencuri perhatian berkat penampilannya yang penuh emosi.

Tak hanya itu, Yoon Seo juga ikut dalam video musik Freak milik Zico pada 2022. Prestasinya di dunia hiburan terus melambung. Pada 2022, ia meraih Rising Star Award di Busan International Film Festival dan Best New Actress - Television di Baeksang Arts Awards ke-59.

Pilihan Editor: Sinopsis Branding in Seongsu, Drama Romantis Kim Ji Eun dan Lomon