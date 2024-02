Sinopsis Branding in Seongsu, Drama Romantis Kim Ji Eun dan Lomon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan akan tayang dan merilis episode perdananya pada Februari 2024. Salah satu yang menarik perhatian para penggemar drakor adalah kehadiran drama Branding in Seongsu. Drama ini akan dibintangi oleh Park Solomon, aktor yang populer melalui serial Netflix berjudul All of Us Are Dead.

Mengusung genre fantasi romantis, drama ini akan merilis episode pertamanya pada 5 Februari 2024. Para penggemar drakor dapat menyaksikannya secara legal melalui platform streaming U+ Mobile TV dan Viu. Branding in Seongsu digarap di bawah arahan sutradara Jung Heon Soo dengan naskah skenario dari penulis Choi Sun Mi dan Jeon Sun Young.

Lantas, seperti apa sinopsis Branding in Seongsu? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Branding in Seongsu

Alur cerita drama Korea Branding in Seongsu berfokus pada dua tokoh utama, yakni So Eun Ho dan Kang Na Eun. So Eun Ho adalah seorang pria yang terlambat bergabung ke dunia kerja, sehingga membuatnya menjadi pegawai magang tertua di departemen pemasaran tersebut. Sedangkan, Kang Na Eun adalah pimpinan tim pemasaran termuda di perusahaan itu.

So Eun Ho terkenal menjalani hidup dengan prinsip ‘YOLO’ (You Only Live Once) atau kamu hanya hidup sekali. Tetapi, dia kemudian bertemu dengan Kang Na Eun yang gila kerja sebagai bosnya. Mereka pun menjadi sering bertemu karena pekerjaan.

Kang Na Eun sendiri adalah pemimpin tim pemasaran termuda dan legenda di perusahaan itu. Dia memulai karirnya melalui perekrutan publik dan berhasil meraih kesuksesan hingga menjadi seorang eksekutif. Meski begitu, Kang Na Eun harus mengorbankan persahabatan dan kehidupan percintaannya untuk meraih kesuksesan.

Namun, hidup Na Eun berubah secara tidak terduga ketika dia terlibat dalam sebuah insiden dengan Eun Ho, yang awalnya dia anggap sebagai orang yang bodoh. Kehidupan mereka berdua pun benar-benar berubah dalam semalam.

Lantas, apa yang akan terjadi setelah dua orang, dengan karakter yang saling bertolak belakang, itu bertukar jiwa usai tak sengaja berciuman?



Detail Drakor Branding in Seongsu

- Judul: Branding in Seongsu

- Judul lain: Branding in Seongsudong, Branding in Seongsu-dong, Beuraending in Seongsudong

- Genre: Fantasi, Romantis, Thriller, Supernatural

- Tanggal tayang: 5 Februari 2024

- Tempat tayang: U+ Mobile TV, Viu

- Jumlah episode: 24 episode

- Durasi per episode: 35 menit

- Jadwal tayang: Setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis

- Sutradara: Jung Heon Soo

- Penulis skenario: Choi Sun Mi, Jeon Sun Young

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan



Daftar Pemain Branding in Seongsu

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda populer dari Negeri Ginseng. Salah satunya adalah Park Solomon yang populer melalui drama All of Us are Dead dan Revenge of Others. Selain itu, ada juga Kim Ji Eun yang pernah bermain dalam drama Longing for You dan Strangers from Hell.

Adapun daftar pemain Branding in Seongsu adalah sebagai berikut:

- Kim Ji Eun sebagai Kang Na Eun

- Park Solomon sebagai So Eun Ho

- Yang Hye Ji sebagai Do Yu Mi

- Kim Ho Young sebagai Cha Jung Woo

- Jung Yi Rang sebagai Lee Young Ae

- Ahn Yun Hong sebagai Min Hee Jeong

- Jeon Jun Ho sebagai Joo Rex

- Lee Kwang Hee sebagai Hwang Jae Ha

- Chae Soo Ah sebagai Jenny

- Kim Young Jae sebagai Sung Soo Dong

