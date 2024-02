Sosok Doyoung NCT, Sukses dengan NCT dan Karier Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Dong Young, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Doyoung, adalah seorang penyanyi dan aktor asal Korea Selatan di bawah manajemen SM Entertainment. Lahir pada 1 Februari 1996, ia menjadi salah satu anggota boy group terkenal, NCT, dan terlibat dalam sub-unit NCT U dan NCT 127.

Fakta Menarik Doyoung

Dikutip dari KProfiles, Doyoung memiliki tinggi badan 178 sentimeter dengan zodiak Aquarius. Sebelum debut, Doyoung tampil dalam acara Disney Channel Korea, The Mickey Mouse Club, bersama dengan rekan-rekan SM Rookies lainnya.

Doyoung memiliki ketertarikan yang beragam, dari kemampuan memainkan seruling hingga penghargaan terhadap seniman favoritnya seperti Eric Benet. Ia juga menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan kecintaannya pada keluarga dan teman-temannya, termasuk saudara laki-lakinya, Gong Myung, yang juga seorang aktor.

Ia juga memiliki kepribadian yang ceria dan menyenangkan. Dalam berbagai konten video yang diunggah pada YouTube NCT, ia seringkali bercanda dan menjahili member NCT lainnya.

Perjalanan Bersama NCT

Doyoung terlibat dalam kelompok NCT sejak awal. Ia memainkan peran kunci dalam sub-unit seperti NCT U dan NCT 127 sebagai vokalis. Debutnya dimulai pada April 2016 dengan NCT U dengan lagu The 7th Sense bersama Mark, Ten Jaehyun dan Taeyong, serta pada lagu Without You bersama Jaehyun dan Taeil.

Kemudian pada Juli 2016, ia menjadi salah satu anggota yang paling awal bergabung dengan NCT 127, bersama Taeyong, Mark, Jaehyun, Yuta, Winwin, dan Haechan. Dalam debut sub-unit ini, mereka membawakan lagu Fire Truck.

Sebagai salah satu vokalis utama, Doyoung NCT membawa kelembutan suaranya yang nyaman dan jelas ke dalam berbagai proyek musik NCT. Selama periode pelatihannya selama 2 tahun 5 bulan, Doyoung telah menunjukkan bakatnya dalam berbagai jenis musik, bahkan mampu menyanyikan lagu trot.

Karier Solo dan Akting

Selain menjadi bagian dari NCT, Doyoung juga memiliki aktivitas solo. Suaranya yang merdu membuatnya aktif mengisi sound track dari berbagai drama terkenal, seperti Richman (2018), Yumi’s Cell (2021), The Tale of Nokdu (2019), Radio Romance (2018), dan School 2017 yang dinyanyikan bersama rekan satu grupnya, Taeil dan Taeyong.

Dalam bernyanyi, ia juga sempat merilis lagu romantis bersama mantan anggota Gugudan, Kim Sejeong. Dikutip dari Soompi, lagu yang berjudul Star Blossom ini dirilis pada 2017 di bawah konten SM Station. Music video yang memperlihatkan kemesraan keduanya kemudian menjadi perbincangan di kalangan penggemar.

Selain itu, ia juga terlibat dalam acara Lipstick Prince pada 2016, yang merupakan acara Korea yang menampilkan sejumlah idola K-pop. Doyoung pun sempat tampil dalam acara King of Mask Singer pada 2019 yang menampilkan kehebatan vokalnya.

Sementara itu, ia juga telah debut akting dan tampil sebagai pemeran dalam drama Korea Cafe Midnight: The Curious Stalker pada 2021. Dilansir dari Asianwiki, Doyoung kembali berakting pada 2022 bersama Han Ji Hyo dalam drama Dear X Who Doesn't Love Me. Di sana, ia berperan sebagai tokoh utama, Jung Shi Ho yang merupakan sahabat dari karakter Seo Hae Soo.

Selain itu, Doyoung sempat menjadi MC di acara musik Inkigayo pada 2017. Menurut Koreaboo, dia adalah bagian dari trio JinJiDo legendaris yang terdiri dari tiga MC idola, yakni Jinyoung GOT7, Jisoo BLACKPINK, dan dirinya sendiri.

