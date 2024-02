Mengenal Kim Jungwoo, Begini Profil Member NCT yang Dikenal Penyuka Snoopy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu personel NCT, Kim Jungwoo menapaki genap 26 tahun kemarin. Jungwoo merupakan seorang penyanyi Korea Selatan di bawah naungan SM Entertainment. Simak profil Jungwoo berikut.

Kim Jungwoo lahir di Sanbong, Gunpo, Korea Selatan pada 19 Februari 1998. Jongwoo memiliki seorang kakak perempuan bernama Kim Mina. Jungwoo lulusan SMA Teknik Jeil Gimpo. Pria yang bisa berbahasa Cina ini pandai menirukan orang lain. Nama panggilannya ialah Jungwoos, Juwoos dan snoopy, karena dia menyukai snoopy. Sementara oleh para fans, Jungwoo dijuluki juga sebagai Zeus, dikutip Kepoper.

Dirujuk Kpopping, Kim Jungwoo adalah anggota NCT dan sub-unitnya NCT 127 dan NCT 2018. Jungwoo pertama kali diperkenalkan melalui SM Rookies pada 18 April 2017. Pada bulan yang sama, Jungwoo muncul di video musik 'Paper Umbrella' milik Super Junior Yesung, bersama mantan anggota SM Rookies Koeun.

Di Januari 2018, Jungwoo bersama Kun dan Lucas diumumkan menjadi anggota NCT, melalui 'NCT 2018 Yearbook'. Pada 19 Februari 2028, dia resmi debut sebagai anggota NCT, di unit NCT U, dengan lagu 'Boss'. Kemudian pada 12 Oktober 2018, Jungwoo memulai debutnya sebagai anggota NCT 127, dengan album studio lengkap mereka 'NCT #127 Reguler-Irreguler'.

Menurut Kepoper, pemilik nama Cina Jin Ting You ini bergabung dengan SM melalui jalur audisi mingguan dan menjadi trainee selama lebih dari tiga tahun. Dia dekat dengan Woojin Ex-Stray Kids karena Woojin pernah menjadi trainee SM. Sementara di NCT, Jungwoo mengatakan dia paling dekat dengan Mark dan Doyoung. Tapi dia ingin bertukar tubuh dengan Ten, karena menurutnya Ten sangat keren.

Soal makanan, Jungwoo menyukai makanan dengan porsi besar karena nafsu makannya juga besar. Sebenernya Jungwoo bukan pemilih makanan, tapi makanan favoritnya adalah masakan Korea. Jika harus makan satu jenis makanan selama satu bulan, Jungwoo akan memilih untuk makan ayam masakan ibunya.

Di sisi lain Jungwoo suka bersih-bersih dan tidak suka film horor. Jungwoo suka menonton bola dan tim favoritnya adalah Manchester City. Untuk warna, dia suka warna hitam, putih, hijau, dan biru. Lagu All in It yang dipopulerkan oleh Justin Bieber adalah lagu yang membuat Jungwoo ingin menjadi artis.

