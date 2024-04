Doyoung NCT akan Meluncurkan Album Solo Youth

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota NCT, Doyoung mengumumkan rilis album solo debutnya berjudul Youth. Album Youth dijadwalkan dirilis pada 22 April 2024. Dikutip dari The Korea Herald, SM Entertainment menyebut album solo perdana Doyoung NCT akan menampilkan 10 lagu dan akan penuh dengan perasaan dan emosi yang dialami oleh anak muda.

Tentang Doyoung NCT

Doyoung salah satu anggota NCT yang juga bagian dari subunit NCT 127 dan NCT DoJaeJung, bersama Jaehyun dan Jungwoo. Doyoung menjadi salah satu penyanyi utama dalam grup ini.

Selain berkarier di industri musik, Doyoung juga berakting. Debut dramanya dimulai dengan peran utama dalam musim ketiga Midnight Cafe – The Curious Stalker. Pada 19 April 2021, dia juga ikut dalam musikal Marie Antoinette, memerankan Count Axel von Fersen.

Dikutip dari Pinkvilla, Doyoung juga telah berkontribusi dalam drama Korea dengan menyanyikan lagu Beautiful Day untuk Dr. Romantic 3 dan merekam lagu OST Here With Me untuk serial See You in My 19th Life. Doyoung NCT memperkenalkan dirinya dalam wujud solonya yang bersemangat melalui album Youth.

SM juga mengunggah foto teaser untuk debut solonya itu. Dalam teaser tersebut, terlihat sepasang tangan yang sedang bertaut dan dihadapkan ke arah langit biru.

Di bagian sisi kanan dan kiri foto teaser itu, ada beberapa kata bertuliskan Doyoung dan Youth dalam tulisan hangeul Korea. Untuk beberapa waktu ke depan, kemungkinan SM akan membagikan rincian jadwal perilisan album solo perdana Doyoung tersebut.

Doyoung pertama kali debut sebagai anggota tidak tetap NCT U pada 2016. Pada Januari 2017, Doyoung menjadi anggota tetap untuk subunit NCT 127 yang berbasis di Seoul, Korea Selatan.

Di awal debutnya, NCT 127 merilis album mini pertama NCT#127 dengan lagu utama Firetruck. Doyoung bersama grupnya pernah meraih deretan prestasi, salah satunya menduduki peringkat pertama di berbagai tangga lagu dan Billboard's World album charts untuk sejumlah karya mereka.

