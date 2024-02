Tak Masuk Nominasi Oscar 2024 Margot Robbie: Tidak Ada Cara untuk Bersedih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Margot Robbie akhirnya memberikan tanggapan terkait nominasi Oscar 2024. Setelah nominasi Oscar 2024 diumumkan publik terkejut dengan nominasi yang diperoleh film Barbie.

Film Barbie mendapat delapan nominasi Academy Awards 2024. Diantaranya Film Terbaik, Kostum Terbaik, Desain Produksi Terbaik, Aktris Pendukung Pria dan Wanita Terbaik.

Sayangnya, Margot tidak termasuk dalam kategori Aktris Terbaik. Kategori itu diisi oleh Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) dan Emma Stone (Poor Things).

Begitu juga dengan Greta Gerwig, dia tidak masuk dalam nominasi Sutradara Terbaik. Sementara peraih Nominasi Sutradara Terbaik adalah Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things) dan Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Tapi karena Margot juga sebagai produser dia juga masuk dalam nominasi Film Terbaik. Sedangkan Greta juga mendapatkan nominasi Skenario Adaptasi Terbaik, bersama rekan penulis sekaligus suaminya Noah Baumbach.

Tanggapan Margot Robbie

Margot Robbie buka suara terkait nominasi Oscar 2024. "Tidak ada cara untuk merasa sedih ketika Anda tahu, Anda diberkati," katanya saat menghadiri panel yang diadakan di pemutaran khusus Screen Actors Guild di Los Angeles pada hari Selasa, 30 Januari 2024.

Namun dia merasa bangga karena film Barbie meraih delapan nominasi Academy Awards. Dia juga berpikir Greta Gerwig seharusnya dinominasikan sebagai Sutradara terbark.

"Karena apa yang dia lakukan adalah hal yang terjadi sekali dalam karier, sekali seumur hidup, apa yang dia lakukan, sungguh. Tapi ini merupakan tahun yang luar biasa bagi semua filmnya," tambahnya.

Margot mengatakan film Barbie telah menghasilkan lebih dari US$1 miliar di box office. Angka ini jauh lebih besar dari industri hiburan Hollywood. Pencapaian ini lebih dari ekspektasinya dan merupakan imbalan terbesar dari kerja kerasnya.

Dukungan dari sesama bintang Barbie

Tidak hanya publik yang kecewa, sesama bintang film Barbie juga merasakan hal serupa saat mengetahui Margot Robbie dan Greta Gerwig tak masuk nominasi Oscar 2024.

Bagi America Fererra, Greta Gerwig dan Margot Robbie telah membuat sejarah dan meningkatkan standar melalui film Barbie. "Dampak budaya dan industri yang mereka capai akan terasa dari generasi ke generasi dan saya sangat berterima kasih kepada mereka karena telah meminta saya menjadi bagian dari hal ini," kata aktis yang masuk dalam nominasi Aktris Pendukung Terbaik itu.

Ryan Gosling, yang memerankan Ken dalam film tersebut juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, mereka adalah pembuat sejarah dengan membuat film Barbie Aktor yang masuk dalam nominasi Aktor Pendukung Terbaik itu, juga merasa tidak ada keduanya dalam kategori tersebut sebuah penghinaan. “Tidak ada pengakuan yang mungkin diperoleh siapa pun di film ini tanpa bakat, ketabahan, dan kejeniusan mereka," katanya.

