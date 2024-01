5 Drama dan Film yang Dibintangi Jerry Yan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jerry Yan menghadiri upacara pembukaan Tiffany and Co di Hangzhou, dikutip dari weibo.cn. Saat menghadiri acara tersebut, ia memakai bros Jean Schlumberger karya Tiffany Bird on the Stone dan cincin 16 batu dilengkapi gelang dan kalung.

Jerry Yan aktor dan penyanyi Taiwan yang terkenal setelah bergabung sebagai bagian dari kelompok musik F4. Ia laris membintangi film dan drama. Berikut film dan drama yang dibintangi Jerry Yan.

1. Meteor Garden (2001)

Dikutip IMDb, Meteor Garden diadaptasi dari serial komik Jepang Hana Yori Dango karya Yoko Kamio. Meteor Garden kisah cinta klasik anak laki-laki kaya Dao Ming Si (Jerry Yan) yang jatuh cinta kepada Shan Cai (Barbie Hsu). Dao Ming tergabung sebagai anggota F4 terdiri dari Dao Ming Si, Hua Ze Lei (Vic Zhou), Mei Zuo (Vannes Wu), dan Xi Men (Ken Chu).

2. Love Scar (2002)

Drama ini terinspirasi dari Ai No Memai Ai No Kizu karya Ichijo Yukari. Drama ini mengisahkan tentang pertemuan keluarga Zi Lin (Jerry Yan), tetapi ternyata kakak iparnya merupakan mantan pacarnya. Zi Lin bertemu dengan mantan pacar sekaligus kakak iparnya, Gen Sha (Karen Mok) selama perjalanan ke Jepang dengan teman-teman kuliahnya. Zi Lin tidak menyerah kepada cinta pertamanya, Gen Sha sehingga terus diperjuangkan, meskipun melukai hati sang kakak, Zi Liang (Jacky Cheung). Gen Sha memilih meninggalkan Zi Lin dan Zi Liang.

3. Hot Shot (2008)

Dikutip dari My Drama List, drama ini menceritakan tentang kehidupan di sekolah. Li Ying (Jiang Coco) bersumpah untuk menghidupkan kembali tim bola basket secara sukarelawan dengan anggota pertama Yuan Da Ying (Show Lo), anak desa yang bersemangat untuk basket, tetapi tidak memiliki keterampilan.

4. Tempting Hearts (2021)

Film ini mengisahkan romansa antara Zhou Qiwen (Jerry Yan) dan Chen Ran (Ren Su Xi) yang memiliki aplikasi kencan. Diadaptasi dari lagu Tempting Hearts milik Jeff Chang, film ini menggambarkan perasaan orang-orang ketika sedang jatuh cinta yang meliputi alasan jatuh cinta yang lainnya dan cara menunjukkan ketulusannya.

5. The Forbidden Flower (2023)

Drama terbaru yang dibintangi Jerry Yan ini mengisahkan hubungan romansa dari He Ran (Xu Ruo Han) yang bertemu dengan Xiao Han (Jerry Yan). He Ran mempelajari tentang dunia luar, romansa, dan pertumbuhan pribadi. Xiao Han memiliki masa lalu kasar dan puas dengan keberadaan diri. Drama ini diadaptasi dari novel He Stands in the Gorgeous Summer Flowers.

Pilihan Editor: Ingat Geng F4, Apa Kabar Terbaru Pemeran Serial Meteor Garden?