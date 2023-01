Ingat Geng F4, Apa Kabar Terbaru Pemeran Serial Meteor Garden?

TEMPO.CO, Jakarta - F4 (Flower Four) atau juga dikenal dengan JVKV adalah boyband asal Taiwan yang beranggotakan Jerry Yan, Vanness Wu, Ken Chu, dan Vic Chou. Grup F4 dibentuk pada 2001, usai mereka semua membintangi drama Taiwan Meteor Garden yang sukses secara global.

Mengutip Forbes, F4 telah menjual 3,5 juta salinan dari dua album pertama mereka di seluruh Asia pada 2003. Selain negara asalnya, mereka juga mendapatkan popularitas di negara Asia lainnya, seperti Hongkong, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan.

Namun, bagaimana kabar terbaru dari personil F4 sekarang? Berikut adalah kabar terbaru dari mantan personil boyband F4.

1. Jerry yan

Jerry Yan terkenal lantaran peran utamanya sebagai Daoming Si dalam drama Taiwan Meteor Garden dan Meteor Garden II. Ia juga merupakan mantan anggota grup boyband F4. Jerry Yan lahir di Taoyuan, Taiwan yang memiliki keturunan berdarah Atayal dan Hakka, seperti dilansir taiwan.cn.

Kini, kabar terbaru dari Jerry Yan ia akan kembali memerankan Dao Ming Si, karakter ikoniknya di serial Meteor Garden yang tayang 22 tahun lalu. Ia kembali memerankan tokoh tersebut untuk tampil di acara variety show lokal. Meskipun ia sudah berkepala empat, tetapi penampilan fisiknya masih tampak awet muda.

2. Ken Chu

Awal mula Ken Chu terjun dalam dunia showbiz adalah ketika ia bekerja paruh waktu sebagai asisten untuk beberapa artis. Barulah, dari sini, ia berhasil memulai karier aktingnya di beberapa serial idola yang mendorongnya ke tengah panggung. Sama seperti teman F4 lainnya, ia juga membintangi serial TV, Meteor Garden dan Meteor Garden II. Selain itu, ia juga membintangi beberapa film lainnya, seperti Sky of Love (2003) dan Tokyo Trial (2006).

Melansir preview.ph, Ken Chu mengungkapkan bahwa kariernya tidak berjalan mulus selama 10 tahun terakhir. Ia memiliki jumlah proyek yang tidak tetap daripada teman-teman satu grup lainnya. Film terakhirnya adalah Blue Goldfish yang dirilis pada 2018 dan sejak saat itu, ia belum membintangi film atau serial lagi.

Selain itu, ia mengaku bahwa ia juga tidak memiliki properti atas namanya, termasuk rumah yang dibeli untuk orang tuanya. Perjuangan keuangannya pun semakin memburuk selama pandemi lantaran ia tidak memiliki penghasilan selama lebih dari setahun dan nilai atas dirinya telah hilang. Kini, secara perlahan, keadaan Ken bangkit kembali dan telah memulai saluran YouTube bertema hewan peliharaan.

Pada reality show Tiongkok Wow! Nice Figure akhir Desember 2022, Chu mengaku menderita fibromyalgia, suatu kondisi yang menyebabkan nyeri otot dan kelelahan berkepanjangan. Kondisi itu yang membuat Chu dan Han tidak menginginkan anak karena mereka tidak ingin anak-anaknya menderita dan mengalami kondisi sama seperti Chu. Namun, selain Chu, terdapat selebritas lain yang diketahui memiliki kelainan kronis ini, yaitu Lady Gaga dan Janel Tsai, sebagaimana dikutip asiaone.

3. Vanessa Wu

Vanness Wu adalah anggota boyband Taiwan, F4 dan duo Mandopop Korea, Kangta & Vanness. Pada Meteor Garden dan Meteor Garden II, Wu berperan sebagai Mei Zuo. Lalu pada 2002, Wu menjadi anggota F4 kedua, setelah Vic Chou dengan merilis album solo debutnya, Body Will Sing. Album ini pun dianugerahi sebagai salah satu dari Top 10 Selling Mandarin Albums of the Year pada Penghargaan Penjualan Album IFPI Hongkong 2002.

Melansir vice.com, Wu baru saja membuat tonggak sejarah dengan merilis album berbahasa Inggris pertamanya yang berdurasi penuh, Take a Ride (2022). Ia menggambarkan album ini sebagai perjalanan musik kolektif dari genre musik yang ia sukai. Selain itu, album ini juga menceritakan perjalanannya tumbuh bersama orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Sebelumnya, pada 2021, ia menjadi salah satu juri panel di acara Masked Dancing King.

4. Vic Chou

Vic Chou terkenal lantaran perannya sebagai Hua Ze Lei dalam Meteor Garden. Selain serial televisi tersebut, Chou juga pernah tampil dalam serial Taiwan, seperti Poor Prince, Silence, dan Wish to See You Again.

Kabar terbaru dari mantan personil boyband F4 ini adalah bermain dalam drama serial Taiwan Danger Zone. Drama ini sekaligus menjadi comeback Vic Chou usai sembilan tahun hiatus. Selain itu, pada 2022, media Taiwan mengklaim bahwa Vic Chou bersama sang istri telah menjadi korban penipuan asuransi dan ditipu hingga $ 1,5 juta (Rp 21 miliar)oleh agen asuransi mereka, sebagaimana dilansir 8days.sg.

