Margot Robbie dan Greta Gerwig Tak Masuk Nominasi Oscar, Begini Reaksi Ryan Gosling

TEMPO.CO, Jakarta - Ryan Gosling mengungkapkan kekecewaannya, Margot Robbie dan Greta Gerwig tidak masuk nominasi Aktris Terbaik dan Sutradara Terbaik Oscar 2024.

Ryan Gosling menerima nominasi Oscar sebagai Aktor Pendukung Terbaik untuk perannya sebagai Ken dalam film Barbie. Dia juga masuk nominasi Aktor Terbaik untuk film Half Nelson tahun 2006 dan La La Land tahun 2016.

Kekecewaan Ryan Gosling

Aktor 43 tahun itu merasa terhormat bisa masuk nominasi Oscar 2024. Apalagi setahun kemarin, banyak film-film bagus. “Dan saya tidak pernah berpikir saya akan mengatakan ini, tapi saya juga sangat tersanjung dan bangga karena itu adalah penggambaran boneka plastik bernama Ken,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Menurut dia, Margot dan Greta yang seharusnya mendapat nominasi. "Tapi tidak ada Ken tanpa Barbie, dan tidak ada film Barbie tanpa Greta Gerwig dan Margot Robbie, dua orang yang paling bertanggung jawab atas film yang telah mencetak sejarah dan dirayakan secara global ini," lanjutnya.

Aktor 43 tahun itu menambahkan tidak masuknya Greta Gerwig dan Margot obbie dalam nominasi Oscar, mengabaikan peran perempuan di industri perfilman Hollywood.

"Melawan segala rintangan dengan hanya sepasang boneka tanpa jiwa, berpakaian minim, mereka membuat kita tertawa, membuat kita patah hati, mendorong budaya dan membuat sejarah," tambahnya.

Margot Robbie sebenarnya dinominasikan sebagai produser film dalam kategori Film Terbaik, namun Ryan ingin memberi penghormatan kepada peran integral Margot dan Greta Gerwig dalam menciptakan Barbie. Film yang kemudian menjadi film terlaris yang pernah dibuat oleh seorang pembuat film wanita.

"Karya mereka harus diakui bersama dengan nominasi lain yang layak. Karena itu, saya sangat bahagia untuk America Ferrera dan seniman luar biasa lainnya yang menyumbangkan bakat mereka untuk membuat film yang sangat inovatif ini," ujarnya.

Nominasi untuk Barbie

Selain Ryan Gosling, America Ferrera juga menerima nominasi Oscar pertamanya dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik. Dia berperan sebagai Gloria, salah satu karakter manusia dalam film yang berkelana ke BarbieLand.

Seperti Ryan, America pun merasa momen bahagia masuk nominasi pertama kalinya diwarnai dengan kekecewaan. Aktris 38 tahun itu sangat terkejut Margot dan Greta tidak masuk nominasi Oscar 2024. Menurut dia, Greta telah melakukan hampir semua hal yang bisa dilakukan seorang sutradara agar pantas mendapatkannya. Sementara Marhot telah memperjuangkan setiap langkah Barbie.

Film Barbie mendapat 7 nominasi Oscar 2024. Termasuk Best Picture, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor, Best Adaptaed Screenplay, Best Production Design, Best Costume Design dan Best Original Song.

