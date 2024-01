Emily Blunt Raih Nominasi Oscar Pertama Lewat Perannya di Oppenheimer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emily Blunt meraih nominasi Academy Awards 2024. Ini adalah pertama kalinya dia masuk dalam nominasi Oscar sejak debut akting pada tahun 2001.

Emily Blunt mendapat nominasi untuk Aktris Pendukung Terbaik lewat perannya dalam film Oppenheimer. Aktris 40 tahun itu berperan sebagai Katherine atau Kitty Oppenheimer, istri fisikawan dan direktur Los Alamos, J. Robert Oppenheimer.

Dia akan bersaing memperebutkan piala Oscar dengan Danielle Brooks dalam film The Color Purple, Da’Vine Joy Randolph dalam film The Holdovers, America Ferrera dalam Barbie dan Jodie Foster dalam film Nyad. Pemenangnya akan diumumkan di Academy Awards ke-96 pada Minggu, 10 Maret 2024.

Belum pernah masuk nominasi Oscar

Emily Blunt memulai debut akting dalam produksi panggung The Royal Family tahun 2001. Dia juga membintangi miniseri televisi Henry VIII tahun 2003 dan debut film My Summer of Love tahun 2004. Aktingnya mulai mendapat pengakuan setelah memenangkan Golden Globe Awards pertama, lewat perannya dalam film televisi Gideon's Daughter pada tahun 2006.

Setelah itu, Emily beberapa kali masuk nominasi Golden Globes Awards lewat film The Devil Wears Prada, The Young Victoria, Salmon Fishing in the Yemen, Into the Woods, Mary Poppins Returns dan Oppenheimer.

Emily Blunt juga pernah mendapatkan piala Critics Choice Awards pada tahun 2015 lewat film aksi Edge of Tomorrow. Di tahun 2019 dia memenangkan Aktris Terbaik dalam Screen Actor Guild Awards lewat perannya dalam film A Quite Place. Film itu juga disutradarai suaminya, John Krasinski.

Meski belum pernah mendapat nominasi Oscar, dia sering tampil di acara penghargaan. Termasuk mengumumkan pemenang Desain Kostum Terbaik bersama Anne Hathaway pada tahun 2007.

Film Oppenheimer

Oppenheimer menjadi film terlaris ketiga pada tahun 2023. Film itu juga termasuk film biografi terlaris sepanjang masa. Emily mengungkapkan pengalamannya selama syuting film itu.

Dia menyamakan pembuatan film di lokasi di New Mexico seperti berada di perkemahan musim panas. “Kami semua berada di hotel yang sama di tengah gurun New Mexico. Kami hanya memiliki satu sama lain," kenangnya.

Emily juga mengungkapkan tentang lawan mainnya, Cillian Murphy yang memerankan Oppenheimer. Dia mengatakan jumlah beban yang harus ditanggung dan dipikulnya sangatlah besar. “Tentu saja dia tidak mau datang dan makan malam bersama kami," katanya.

PEOPLE

