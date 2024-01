TWS Debut Lewat Album Sparkling Blue Hari Ini, Para Member Luapkan Kebahagiaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop terbaru, TWS akan merilis album debut mereka berjudul Sparkling Blue pada Senin, 22 Januari 2024 pukul 16.00 WIB. Keenam member TWS menggelar showcase yang diadakan secara offline dan online menjelang debut mereka hari ini.

TWS adalah boy grup baru yang diperkenalkan oleh Pledis Entertainment dan HYBE Labels, 9 tahun setelah SEVENTEEN. Grup ini terdiri dari enam anggota yang dikenal karena kemampuan penampilan mereka yang solid, visual, dan selera musik yang luar biasa. Mereka adalah Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin.

Baca Juga: 7 Lagu Paling Hits SEVENTEEN

Nama grup TWS merupakan singkatan dari TWENTY FOUR SEVEN WITH US, dimana angka 24 dan 7 melambangkan ‘semua momen’ yang artinya ‘Selalu bersama TWS’. Mereka berharap bisa menjadi teman yang membuat kehidupan sehari-hari publik dan penggemar menjadi spesial di segala waktu dan tempat melalui musik mereka.



Member TWS Bahagia Akhirnya Debut

Dalam acara yang diselenggarakan hari ini, masing-masing member TWS mengungkapkan perasaan mereka akhirnya debut di awal tahun 2024. Youngjae mengaku ini adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. "Saya telah bermimpi untuk masuk akademi tari sejak saya berusia 9 tahun. Aku senang karena rasanya mimpiku menjadi kenyataan," katanya.

Jihoon merasa semua kenangan sampai mereka berenam berkumpul menjadi TWS sangatlah berharga. "Kami akan terus menjadi tim yang dicintai dengan musik terbaik,” ujarnya. Shinyu berkata, “Sebanyak apapun saya mempersiapkan diri dengan keras, saya menantikan hari ini."

Dohoon melanjutkan, “Saya telah berkeringat dan berlari dengan satu tujuan, untuk debut. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keringat saya tidak sia-sia dan bersinar." Sementara, Kyungmin merasa terhormat bisa sampai di tahap ini. “Saya merasa terhormat. Saya bersemangat untuk mencapai impian saya menjadi seorang penyanyi, yang telah saya impikan sejak saya masih muda," katanya.



Album Sparkling Blue TWS, Lagu Utama First Meetings Don't Go as Planned Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Album debut TWS, Sparkling Blue mencakup total lima lagu, yaitu First Meetings Don't Go as Planned, unplugged boy, first hooky, BFF, dan Oh Mymy: 7s. First Meetings Don't Go as Planned adalah judul utama dari album ini, bercerita tentang mengatasi ketidakpastian yang dialami dalam kegembiraan pertemuan pertama dengan antisipasi hari-hari cerah yang akan datang bersama.

Video musiknya yang dibuat dengan konsep drama sekolah untuk memaksimalkan sentimen segar dan berjiwa muda dari TWS. "Bukankah pertemuan pertama menegangkan dan mengasyikkan? Saya juga merasakan hal ini menjelang showcase hari ini," kata Youngjae. “Ini adalah lagu yang menonjol karena sifatnya yang menyegarkan,."

ALLKPOP | MKSPORTS

Pilihan Editor: Profil Grup TWS, Adik Satu Agensi Seventeen yang Akan Debut 2024