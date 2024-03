5 Idola K-Pop yang Dibebaskan dari Tugasnya Menjalani Wajib Militer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Idola K-Pop Choi Seungcheol atau S.Coups dibebaskan dari wajib militer, kabar itu sudah disampaikan oleh agensinya, PLEDIS Entertainment pada Jumat, 1 Maret 2024. “Karena pecahnya ligamen anterior di sendi lutut kirinya, S.Coups menjalani operasi rekonstruksi ligamen anterior dan operasi rekonstruksi ligamen anterolateral,” keterangan PLEDIS.

Deretan nama idola K-Pop lainnya juga pernah dibebaskan dari tugas wajib militer. Siapa saja?

1. Eun Ji Won

Eun Ji Won Sechs Kies gagal dalam persyaratan pendidikan untuk masuk wajib militer. Eun Ji Won bersekolah di Hawaii tidak diakui oleh pemerintah Korea Selatan. Masalah tersebut membuatnya tak memenuhi syarat kualifikasi dan dibebaskan wajib militer.

2. Simon Dominic

Rapper Jang Ki Suck atau Simon Dominic dibebaskan dari wajib militer, karena retina mata kirinya mengalami kerusakan setelah kecelakaan saat kecil. Ia tidak bisa melihat secara jelas. Simon menceritakan mengenai hal ini di lagunya yang berjudul Not the Same Person You Used to Know. Penglihatan yang baik salah satu syarat penting menjalani wamil

3. Lee Tae Hwan

Anggota grup VANNER, Lee Tae Hwan mendapat pengecualian wajib militer. Tae Hwan telah dibebaskan dari tugas wamil sejak tahun 2017. Alasannya, karena status Lee Tae Hwan pencari nafkah tunggal di dalam keluarganya. Ayahnya sudah meninggal sejak ia belum debut sebagai idola. Kondisi ekonomi keluarganya tidak stabil.

4. Lee Seung

Dikutip dari Soompi, Lee Seung Hyub N-Flying juga dibebaskan dari layanan wajib militer karena riwayat cedera kaki. Meskipun kejadian yang mengakibatkan dirinya cedera telah berlalu sembilan tahun, Seung Hyu masih sering mengalami sakit di bagian kakinya. Lee Seung Hyub juga pernah menjalani operasi kaki sebanyak dua kali sebelum debut. Namun, kondisi kakinya yang tidak stabil membuat dia mendapat pengecualian wajib militer.

5. S.Coups

S. Coups Seventeen dibebaskan dari tugas wajib militer, karena cedera lutut yang dialaminya sejak setahun silam. Kabar ini disampaikan oleh agensinya, PLEDIS Entertainment melalui pernyataan resmi pada Jumat, 1 Maret 2024. S.Coups mengalami cedera ligamen di lutut kirinya karena terjatuh saat pertandingan sepak bola untuk syuting kontenS.Coups menerima pembebasan level 5 dari tugas wajib militernya.

DEWI RETNO I MARVELA | ANTARA | SOOMPI

