I'LL-IT Grup K-Pop Baru akan Debut 25 Maret 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop I’LL-IT akan debut. Grup naungan agensi Belift Lab telah memikat perhatian sejak kemunculan di program survival RU Next. Program survival idol yang tayang di JTBC, RU Next kompetisi tersebut berakhir pada 1 September 2023. Enam orang yang akan debut dengan nama grup I’LL-IT.

Satu anggotanya Youngseo meninggalkan I’LL-IT sebelum debut. Dikutip dari Kpop Answers, lima anggota lainnya, Yunah, Minju, Moka, Wonhee, dan Iroha terus debut sebagai grup K-Pop I’LL-IT.

Kapan Album I’LL-IT Diluncurkan?

Baru-baru ini, Belift Lab mengumumkan, I'LL-IT akan merilis album mini debut pertama mereka pada 25 Maret 2024. Dikutip dari Soompi, pemimpin HYBE, Bang Si Hyuk berpartisipasi dalam produksi untuk girl group tersebut.

Pengumuman mengenai rencana debut mereka juga telah disampaikan oleh para anggota I’LL-IT. “Kami sangat senang dan bersemangat untuk melakukan debut kami yang telah lama ditunggu-tunggu. Terima kasih kepada para penggemar yang menunggu bersama kami," pernyataan grup itu.

I'LL-IT merasa makin berkembang saat merekam dan syuting video musik. "Kami benar-benar tersadar melakukan debut sambil melalui proses itu. Seperti nama I'LL-IT, kami akan menunjukkan Berkembang, mohon menunjukkan banyak cinta dan minat.” Dikutip dari KPopping, nama grup ini I Will Be It. Ini mengekspresikan kepribadian mereka masing-masing, pilihan independen dan potensi mereka.

Profil Anggota I'LL-IT

1. Yunah

Noh Yunah atau Yunah lahir pada 15 Januari 2004. Ia anggota tertua dalam grup ini. Dengan kepribadian yang bersemangat, ia menjadi sosok yang memberi inspirasi bagi anggota lainnya. Ibunya seorang ahli kuliner. Dikutip dari KProfiles, Yunah gemar menonton film dan drama sejarah, My Love from the Star favoritnya.

2. Minju

Park Minju atau Minju lahir pada 11 Mei 2004. Ia berbakat di bidang tari. Sebelum bergabung dengan I’LL-IT, Minju trainee di YG Entertainment. Ia juga memiliki ketertarikan dalam bermain biola. Minju memelihara anjing bernama Ddungi. Ia suka memasak dan memiliki keahlian khusus memasak kimchi bokkeumbap.

3. Moka

Sakai Moka atau Moka lahir pada 8 Oktober 2004. Ia berasal dari Fukuoka, Jepang. Moka memiliki ketertarikan khusus menonton film, terutama horor. Ia suka memasak gyeranmari (rolled omelette).

4. Wonhee

Lee Wonhee lahir pada 26 Juni 2007. Ia anggota pertama yang diumumkan. Ia memiliki minat dalam berbagai hal, termasuk olahraga dan bernyanyi.

5. Iroha

Hokazono Iroha lahir pada 4 Februari 2008. Ia berasal dari Tokyo, Jepang, dan memiliki impian besar dalam karier musiknya. Sejak kecil Iroha suka menari dan mendengarkan musik.

