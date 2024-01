Untuk Para Penggemar Drama Korea, Ini 5 Drakor Tayang Akhir Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea akan tayang untuk menemani para penggemar di akhir Januari 2024. Terdiri dari beragam tema, sejumlah ini. Dilansir dari Soompi dan Mydramalist, inilah 5 drakor yang tayang akhir Januari 2-24:

1. Captivating The King

Dikutip dari My Drama List, Captivating the King yang akan tayang pada 21 Januari 2024 ini, menggambarkan kisah cinta antara seorang raja yang dihadapkan perebutan kekuasaan politik. Adapun seorang wanita yang mencoba mendekati raja untuk balas dendam.

Penggemar Hospital Playlist pasti sudah tidak asing dengan pemeran utamanya yaitu Jo Jung Suk yang akan berperan sebagai Lee In. Ia akan ditemani oleh Shin Sae Kyeong sebagai Kang Hee Soo dalam perjalanan cinta dan politik kerjaan.

Ada pula aktor pendukung lainnya yang ikut meramaikan perseteruan politik Kerajaan seperti Lee Shin Young sebagai Kim Myung Ha, Park Ye Yeong sebagai Dong Sang Gung, Yang Kyung Won sebagai Yoo Hyun Bo, dan Jo Sung Ha sebagai Kim Jong Bae.

2. The Bequathed

Drama bergenre thriller ini disutradarai oleh sutradara Train to Busan, Yeon Sang Ho. Drama ini merupakan salah satu series Netflix yang akan tayang pada 19 Januari mendatang, dengan jumlah episode 6 episode.

Drama ini menceritakan sebuah desa yang penduduknya berubah menjadi zombi yang tidak diketahui gejalanya. Berawal dari Yeon Seo Ha yang mewarisi sebuah makam misterius yang akhirnya mengungkap Riwayat keluarganya.

Drama ini akan dibintangi oleh Kim Hyun Joo yang akan berperan sebagai Yoon Seo Ha sang karakter utama pemiliki keluarga misterius, Park Hee Soon akan berperan sebagai Choi Sung Joon sebagai detektif, Park Byung Eun akan berperan sebagai Park Sang Min sebagai ketua regu dan rekan junior Sung Joon, dan Ryu Kyung Soo berperan sebagai Kim Young Ho sebagai saudara tiri Seo Ha.

3. Flex x Cop

Drama ini akan tayang pada 26 Januari 2024, bercerita tentang kisah romansa pewaris kekayaan atau chaebol generasi ketiga yang belum dewasa dan ingin menjadi detektif. Drama ini wajib ditunggu karena ditulis oleh Kim Ba Da yang juga menulis drama My Name, kemudian disutradarai Kim Jae Hong yang menyutradarai Steal Heart dan My Love Eun Dong.

Bintang utama yang akan dipertemukan dalam drama ini adalah Ahn Bo Hyun memerankan karakter Jin Yi Soo dan Park Ji Hyun sebagai Lee Gang Hyun. Sebelumnya mereka juga ada dalam drama yang sama yaitu drama TVING Yumi's Cells dan Yumi's Cells S2.

4. Doctor Slump

Penggemar darama korea The Heirs yang tayang pada 2013 sudah pasti menantikan drama ini. Bintang utama dalam Doctor Slump akan kembali menghadirkan Park Hyung Sik dan Park Shin Hye dalam satu frame.

Doctor Slump yang disutradarai oleh Oh Hyun Jong dan bekerja sama dengan Baek Sun Woo penulis skrip drama What’s Wrong With Secretary Kim akan tayang pada 27 Januari 2024. Drama ini akan mengisahkan kedua rival lama yang akhirnya bertemu sebagai dokter dan menjalin kisah cinta. Kisah cinta yang rumit dengan penyakit yang diderita oleh Yeo Jeong Woo yang diperankan oleh Park Hyung Sik.

5. Queen of Divorce

Tayang pada 31 Januari 2023, Queen of Divorce adalah drama terakhir yang akan tayang pada Januari 2024. Akan sangat ditunggu terutamanya bagi penggemar Kang Ki Yong karena dalam drama ini ia akan menjadi pemeran utama sebagai pengacara dengan intuisi yang tajam.

Dalam drakor ini, Kang Ki Yong akan ditemani oleh Lee Ji Ah untuk menyelesaikan kasus perceraian dengan jargon mereka “Kami akan menghukum pasangan kejam”. Lee Ji Ah berperan sebagai kepala tim konsultan perceraian yang nantinya akan dibantu oleh Kany Ki Yong sebagai pengacara.

ADINDA ALYA IZDIHAR | PUSPITA AMANDA SARI | MALINI | KHUMAR MAHENDRA | RENO EZA MAHENDRA

Pilihan Editor: Rekomendasi 5 Drama Korea Tentang Kisah Cinta Dewa dan Manusia