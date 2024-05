Perbedaan Lord of the Rings yang akan Tayang 2026 dan Trilogi Sebelumnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warner Bros akan merilis film terbaru dari waralaba Lord of the Rings berjudul Lord of the Rings: The Hunt for Gollum pada 2026. Kisahnya berfokus karakter Gollum. CEO Warner Bros Discovery David Zaslav mengatakan, sutradara trilogi original Lord of the Rings Peter Jackson bersama rekannya Fran Walsh dan Philippa Boyens akan terlibat dalam seluruh proses penggarapan proyek film ini.

"Proyek ini kini sedang dalam tahap awal pengembangan naskah oleh penulis Walsh dan Boyens, bersama dengan Phoebe Gittins dan Arty Papageorgiou, dan akan mengeksplorasi alur cerita yang belum diceritakan,” kata Zaslav dikutip dari Variety, Kamis, 9 Mei 2024.

Dikutip dari Screen Rant, Lord of the Rings: The Hunt for Gollum merupakan spin-off dari trilogi original Lord of the Rings yang disutradarai oleh Peter Jackson. Film ini pertama kali rilis pada 2001 berjudul The Fellowship of the Ring dilanjutkan dengan The Two Towers pada 2002, dan The Return of the King pada 2003.

Trilogi Lord of the Rings pertama Jackson dibintangi oleh Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin dan Cate Blanchett. Ketiga film itu dinominasikan untuk 30 Academy Awards dan membawa pulang 17 piala, termasuk kategori film terbaik untuk The Lord of the Rings: The Return of the King tahun 2003.

Film terakhir dalam trilogi ini mengikuti klimaks dari perjalanan Frodo dan persekutuannya untuk menghancurkan Cincin Tengkorak. Sauron telah berkumpul kekuatan penuhnya dan bersiap untuk menyerang Gondor.

Aragorn, Legolas, Gimli, dan pasukan mereka bergabung dengan Pertahanan Gondor. Adapun Frodo dan Sam terus maju menuju Gunung Doom. Film ini memuncak dalam Pertempuran Pelennor Fields dan Pertempuran di Gunung Doom, penentuan Middle-earth akan ditentukan.

Film Lord of the Rings tahun 2026 The Hunt for Gollum akan berfokus karakter yang misterius dan ikonik, Gollum. Di film sebelumnya Gollum dikenal sebagai makhluk hobbit yang hidup di Sungai Anduin.

Dia menemukan cincin tengkorak dan terpengaruh oleh kekuatannya, yang memicu transformasinya menjadi makhluk gelap yang dipenuhi oleh obsesi dan keinginan. Transformasi ini mengubahnya secara fisik dan mental, membuatnya menjadi Gollum yang dikenal saat ini.

Film Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, akan menjadi film live-action baru dalam waralaba fantasi ikonik yang menampilkan bintang kembali Andy Serkis yang tampil sebagai Gollum selain mengarahkan film tersebut.

Andy Serkis bersama dengan Ken Kamins dan Jonathan Cavendish akan bertindak sebagai produser eksekutif. Peter Jackson juga tetap akan terlibat dalam proses penggarapan film Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Pada Februari 2023, pemimpin studio Warner Bros. Pictures Mike De Luca dan Pam Abdy telah membentuk kesepakatan untuk membuat beberapa film yang diadaptasi dari novel-novel karya J. R. R. Tolkien.

"Kami merasa terhormat mereka (Peter Jackson, Fran Walsh, dan Philippa Boyens) telah setuju menjadi mitra kami dalam dua film baru ini dan Andy (Andy Serkis) datang untuk menyutradarai Lord of the Rings: The Hunt for Gollum," kata Mike De Luca dan Pam Abdy.

