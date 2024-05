Epy Kusnandar Ditangkap, Akui Kehidupannya Sedang di Bawah Sampai Minta Diongkosi ke Garut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sinetron dan film, Epy Kusnandar menjalani pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap bersama rekannya sesama artis, Yogi Gamblez. Keduanya ditangkap hampir berbarengan di sekitar Apartemen Kalibata City milik Epy. Bersamaan penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti ganja. Saat ini, keduanya masih diperiksa selama 3 x 24 jam di Mapolres Jakarta Barat.

Belum diketahui motif Epy mengkonsumsi ganja. Apa alasannya hingga ia akhirnya terjerat untuk mengisap daun terlarang itu. Namun diduga, ia mengalami himpitan ekonomi karena sepinya job.

Sebelum kabar penangkapan itu dikonfirmasi Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Muhammad Syahduddi pada Jumat, 10 Mei 2024, Epy baru saja merayakan ulang tahunnya ke-60. Dalam unggahan bersama istrinya, aktris dan penyanyi, Karina Ranau di Instagram, mereka merayakan pertambahan usia itu. Karina mengunggah video yang memperlihatkan sedang menghadirkan kejutan untuk suaminya pada 1 Mei 2024.

Kue Ulang Tahun Nasi Goreng dari Karina Ranau untuk Epy Kusnandar

Karina mengunggah video saat menyulap nasi goreng ditutup telur dadar dan di atasnya dipasang lilin untuk mengejutkan suaminya yang sedang tidur. Setelah menyalakan tiga lilin di atas telur dadar, ia membangunkan suaminya.

"Pi, selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Bunda lagi enggak punya duit,jadi pakai nasi goreng saja," kata Karina kepada bintang film dan sinetron Preman Pensiun ini.

Masih tergagap dan nyawa belum terkumpul sepenuhnya, Epy terlihat senang mendapat kejutan suaminya. "Terima kasih, berarti sekali nasi goreng, mengingatkan kita lagi di bawah. Kita di bawah kembali ke bawah. Semoga di usia 60 ini kita bisa go go go, dapat pekerjaan baru baru baru, aaamiiin, dapat barokah barokah barokah," ucap Epy sambil membawa sepiring nasi goreng yang disulap jadi 'kue' ulang tahun itu ke ruang tengah.

Melihat suaminya mulai menyantap nasi goreng itu, Karina bertanya kepada Epy. "Nasi goreng ini artinya apa?" "Artinya ulang tahun tapi enggak ada uang," jawab Epy. "Pernah begini?" "Pernah waktu di Saharjo. Enggak punya duit."

Minta Dihadiahi Ongkos ke Garut

Karina kemudian mengambil beberapa uang receh dan dimainkannya. "Waktu itu tahun 2003, cuma ada uang receh begini, mau beliin kue tart tapi enggak ada uang. Dulu beli nasi goreng pakai receh Rp 6000," kata Karina menjelaskan. Epy selanjutnya menyahut ucapan istrinya. "Ini nasi goreng 60 juta. Ini nasi goreng 60 juta. Semoga dapat kerja, go go go."

Karina berkata kepada suaminya bahwa ulang tahun ini tak ada hadiah. Mendengar hal itu, Epy mengatakan, ''Ongkosin aja saya mau ke Garut, mau lihat kubur ketemu Nin. Kemarin Nin ulang tahun tanggal 23 April tapi Nin sudah duluan masuk liang kubur," katanya.

Epy selanjutnya mengatakan di umurnya ke-60, ia tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. "Saya nyampai 60 tahun, entah ke berapa saya masuk liang kubur.Tapi sudah nonton (film) Siksa Kubur, apakah Nin di dalam sana mengalami nikmat kubur atau siksa kubur, mau saya tanya," ucapnya.

