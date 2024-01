Rekomendasi 5 Drama Korea Tentang Kisah Cinta Dewa dan Manusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea selalu dikenal dengan kemampuannya menciptakan kisah cinta yang memikat. Salah satu tema yang selalu berhasil memikat penonton adalah kisah romantis antara dewa dan manusia. Drama ini bercerita tentang cinta, takdir, dan dunia mistis, sehingga menciptakan pengalaman menonton yang unik dan memancing daya khayal para penggemar.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 drakor yang bercerita tentang kisah cinta antara dewa dan manusia:

1. Doom At Your Service

Dilansir dari Mydramalist, drakor ini tayang pada 2021 dan bercerita tentang Tak Dong-Kyung, seorang wanita yang bekerja keras setelah kehilangan orang tuanya, mengalami stabilitas hidup sebagai editor web novel selama 6 tahun. Namun, hidupnya berubah ketika didiagnosis menderita kanker otak.

Dengan putus asa, dia memanggil Myeol Mang untuk mengutuk hidupnya. Myeol Mang menawarkan kesempatan terakhir dengan kontrak seratus hari untuk hidup sesuai keinginannya, dan mempertaruhkan segalanya. Drama ini diperankan oleh Park Bo-Young, Seo In-Guk, Lee Soo-Hyuk, Kang Tae-Oh, dan Shin Do-Hyun.

2. Goblin

Drama ini tayang pada 2016 dan bercerita tentang Kim Shin, seorang jenderal yang dibunuh oleh raja muda yang cemburu, bangkit sebagai Dokkaebi (Goblin) dengan kehidupan abadi. Setelah 900 tahun menunggu, ia berharap mengakhiri kehidupan abadinya dengan menemukan pengantin manusianya.

Saat menyelamatkan wanita hamil yang ditakdirkan mati, Kim Shin bertemu Ji Eun-Tak, seorang siswi SMA yang mampu melihat hantu. Dalam kehidupan yang rumit, Ji Eun-Tak mengungkapkan dirinya sebagai pengantin Dokkaebi, memulai petualangan dengan cinta, takdir, dan kekuatan supernatural. Drakor ini diperankan oleh Gong Yoo, Kim Go-Eun, Lee Dong-Wook, Yoo In-Na, dan Yook Sung-Jae.

3. The Bride of Habaek

Drama ini tayang pada 2017, bercerita tentang Yoon So-Ah, seorang neuropsikiater yang mengalami beban keuangan besar karena melayani dewa air, Ha-Baek, yang bereinkarnasi. Ha-Baek bersaing dengan Hoo-Ye, CEO perusahaan resor, untuk mendapatkan hati So-Ah.

Sementara itu, Moo-Ra, dewi air, mencintai Ha-Baek dan tidak menghargai So-Ah. Sedangkan Bi-Ryum, dewa angin, menyukai Moo-Ra meski mengetahui perasaannya terhadap Ha-Baek. Drama ini diperankan oleh Shin Sae-Kyeong, Nam Joo-Hyuk, Im Joo-Hwan, Krystal-Jung dan Gong-Myung.

4. A Korean Odyssey

Drama ini tayang pada 2017 dan bercerita tentang Son Oh-Gong, seorang dewa kera yang memiliki tempramen buruk yang dihukum karena melakukan suatu kesalahan. Dia harus bisa membasmi roh-roh jahat yang berkeliaran untuk menuntaskan misinya di dunia.

Untuk terlepas dari hukuman ini, Son Oh-Gong dibantu oleh seorang gadis kecil bernama Seon-Mi yang memiliki indra ke enam. Ia pun berjanji akan membantu Seon-Mi saat dibutuhkan. Son Oh-Gong sebelumnya juga berkonflik dengan Ma-Wang saat mereka mencari cahaya sejati di dunia gelap tempat kejahatan tumbuh subur. Drama ini diperankan oleh Lee Seung-Gi, Oh Yeon-Seo, dan Cha Seung-Won.

5.Tale of the Nine Tailed

Dilansir dari Asianwiki, drakor ini tayang pada 2020 dan bercerita tentang Nam Ji-A, seorang produser film dokumenter yang mencari cerita supernatural. Cerita dimulai ketika mengulas rekaman CCTV dari pernikahan di mana pengantin wanita menghilang, Ji-A melihat Lee Yeon keluar dari tembok pernikahan dengan payung merah. Ji-A ingat bahwa pria ini adalah orang yang menyelamatkan nyawanya saat kecelakaan bersama kedua orang tuanya.

Lee Yeon merupakan mantan roh gunung yang mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali cinta masa lalunya. Saat ini ia menjalani hidup sebagai rubah berekor sembilan dalam bentuk manusia selama ratusan tahun. Drama Tale of the Nine Tailed ini diperankan oleh Lee Dong-Wook, Jo Bo-Ah, dan Kim Beom.

