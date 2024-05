Hadir sebagai Saksi Kasus Donald Trump, Ini Profil Bintang Film Dewasa Stormy Daniels

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus kriminal mantan Presiden Amerika Donald Trump kembali menjadi perhatian usai kehadiran bintang film dewasa, Stormy Daniels sebagai saksi. Donald Trump menghadapi 34 dakwaan atas kejahatan memalsukan catatan bisnis sehubungan dengan dugaan pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan untuk membungkam Daniels.

Kehadiran Stormy Daniels menarik perhatian pada persidangan kasus Donald Trump. Ia menjadi saksi yang paling terkenal dan dianggap sebagai saksi kunci dalam persidangan pidana uang tutup mulut Trump yang sedang berlangsung, yang dimulai pada 15 April 2024.

Pada Selasa, 7 Mei, jaksa memanggil Daniels ke kursi saksi persidangan. Dalam kesaksiannya, Daniels mengklaim bahwa dirinya berselingkuh dengan Trump pada tahun 2006 dan Trump membayarnya untuk tutup mulut tentang pertemuan tersebut menjelang pemilihan presiden 2016.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, Jaksa dari Kantor Kejaksaan Manhattan berargumen bahwa Trump berusaha menutupi pembayaran uang tutup mulut dalam upaya untuk menyembunyikan informasi dari publik dan menghindari pengungkapan yang merugikan pada bulan-bulan terakhir kampanye kepresidenannya.

Sementara itu, tim pembela Trump membantah melakukan kesalahan dan menyatakan bahwa kandidat tersebut hanya berusaha melindungi keluarganya. Trump membantah pernah berselingkuh dengan Daniels.

Mengenal Bintang Film Dewasa Stormy Daniels

Dilansir daris situs People.com, Stormy Daniels lahir dengan nama Stephanie Clifford. Ia merupakan pemeran utama dalam sebuah film dokumenter garapan Peacock berjudul Stormy, yang mulai tayang pada 18 Maret 2024. Film ini mengikuti kehidupan profesional dan pribadinya selama badai media dan politik sejak 2016 hingga saat ini dan setelah perang kata-kata dan pengacaranya dengan Trump.

Daniels adalah seorang bintang film dewasa, aktris, dan tokoh di televisi. Ia menjadi terkenal pada 2018 ketika hubungan seksual antara dirinya dan Presiden Trump saat itu terungkap, namun ia sebenernya sudah dikenal sebelum berita tersebut muncul.

Lahir pada 17 Maret 1979 di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat, orang tua Daniels bercerai saat ia masih balita, dan Daniels dibesarkan oleh ibunya. Dalam dokumenter Stormy, Daniels mengklaim bahwa ibunya sering minum-minum dan berpesta, terkadang meninggalkannya sendirian untuk waktu yang lama.

Daniels, yang memiliki minat tinggi pada olahraga berkuda, menjadi penari saat remaja setelah seorang teman memperkenalkannya pada bisnis tersebut sebagai cara agar dirinya dapat membeli lebih banyak kuda.

Ia pun akhirnya menjadi bintang film dewasa setelah mengikuti syuting dengan seorang teman dan dengan cepat namanya melonjak dalam bisnis ini. Setelah bekerja dengan Wicked Pictures, Daniels menjadi bintang terkenal di dunia film dewasa, serta sutradara yang sukses di industri ini.

Selain karya film dewasanya, Daniels telah membuat beberapa penampilan di media arus utama, termasuk dalam film Judd Apatow, Knocked Up dan The 40-Year-Old Virgin, serta video musik Maroon 5 untuk lagu Wake Up Call.

Adapun beberapa penghargaan yang pernah diraihnya di antaranya Contract Star of The Year by AVN Award (2007), nominasi Best Director Feature by AVN Award (2011), pemenang Hall Of Fame (2014), nominasi Favorite Female Porn Star by Fan Award (2014), nominasi Best Leading Actress (2024).

