Profil dan Prestasi Boo Seungkwan SEVENTEEN yang Kini Berusia 26 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Kemarin 16 Januari Boo Seungkwan genap menapaki 26 tahun. Vokalis dan visual boy grup SEVENTEEN ini lahir pada 16 Januari 1998 di Busan, Korea Selatan.

Di bawah naungan Pledis Entertainment, Seungkwan juga tergabung dalam sub-unit BSS (Booseoksoon). Selain kehebatannya dalam bernyanyi, ia juga dikenal memiliki kepribadian lucu dan ceria. Seperti saat partisipasinya dalam variety show "Amazing Saturday" dan "Racket Boys". Pada 2018, Seungkwan bahkan menerima Penghargaan Penghibur Rookie.

Sosok Boo Seungkwan

Seungkwan lahir di Busan dan dibesarkan di Jeju sejak usia muda. Ia bersekolah di Seoul Broadcasting High School dan lulus pada 2016. Bakat Seungkwan sudah terlihat sejak dini dan telah mengikuti Festival Lagu Anak sejak sekolah dasar. Perjalanannya memasuki industri hiburan dimulai saat ia bergabung dengan Pledis Entertainment pada Juni 2012. Seungkwan pernah mengikuti audisi "Last Love" milik Kim Bum Soo.

Pada 29 Mei 2015, Seungkwan memulai debutnya sebagai anggota boy grup SEVENTEEN dengan merilis extended play 17 Carat. 2018, ia menunjukkan kemampuan vokalnya dengan merilis singel "Kind of Love" yang ditampilkan dalam soundtrack serial "Mother." Ia juga tergabung dalam band Hoshi dan DK untuk membentuk sub-unit BSS (BookSeokSoon).

Pada 2019, Seungkwan tampil di televisi dan bergabung dengan "Prison Life of Fools" dan acara bincang-bincang "Five Cranky Brothers." Kontribusinya di dunia televisi berlanjut dengan merilis singel "Go" untuk soundtrack serial "Record of Youth" pada 7 September 2020. Januari 2021, Seungkwan membawakan soundtrack serial "Lovestruck in the City" dengan lagu berjudul The Reason.

Seungkwan kemudian mulai muncul di berbagai acara televisi seperti "Job Dongsan", di mana ia bekerjasama dengan Kang Ho-dong, Eunhyuk Super Junior, dan "Idol Dictation Contest." Selanjutnya ia bergabung dengan acara bulutangkis berjudul "Racket Boys" di tvN, bersama juara olimpiade Oh Sang-uk, Jang Sung-kyu, Yang Se-chan, dan lainnya. Seungkwan juga muncul di beberapa majalah, termasuk Majalah More, Korea x Cle De Peau Beaute, dan Star1.

Seungkwan memiliki dua kakak perempuan, Boo Jinseol dan Boo Sojeong yang memulai debut sebagai penyanyi pada Oktober 2020. Ayahnya menjalankan bisnis sepede rel di Pulau Jeju. Seungkwan diketahui penggemar tim voli wanita Daejeon, Jeonggwanjang Res Sparks. Ia memiliki judulukan Mr. Mic, MC Boo, dan DJ Boo.

