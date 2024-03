OST Queen of Tears, Mengenal BSS Grup Unit Seventeen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sub unit grup idola Seventeen, BooSeokSoon atau BSS merilis original soundtrack atau OST spesial I Keep Smiling untuk drama Korea atau drakor Queen of Tears. Sumber Weverse, Minggu, 10 Maret 2024, dikutip Antara, PLEDIS Entertainment selaku agensi BSS membagikan pengumuman mengenai rilisnya OST I Keep Smiling.

Tentang BSS



BSS salah satu penyanyi yang mengisi OST dalam drama yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won itu. “Halo. Ini PLEDIS Entertainment. OST I Keep Smiling untuk drama tvN Queen of Tears dari BSS (Seventeen) rencananya akan dirilis melalui situs web musik daring pada 10 Maret 2024 pukul 18:00 (waktu Korea Selatan),” tulis PLEDIS melalui akun Weverse Seventeen.

Drakor Queen of Tears telah tayang perdana pada Sabtu, 9 Maret 2024. Peringkat atau rating Queen of Tears mengalahkan drama sebelumnya, Captivating the King yang menempati slot waktu sama. Laporan Nielsen Korea, episode pertama Queen of Tears mencetak peringkat nasional rata-rata sebesar 5,9 persen. Sebagai perbandingan, drama Captivating the King tayang perdana dengan rata-rata peringkat nasional sebesar 4 persen pada Januari 2024.

BSS subunit Seventeen yang terdiri dari DK, Seungkwan, dan Hoshi. BSS debut pada 21 Maret 2018 dengan single digital Just Do It. Dikutip dari Fandom, mereka kembali meramaikan industri musik dengan album single pertama berjudul Second Wind pada 6 Februari 2023.

Tentang Queen of Tears

Queen of Tears sudah tayang pada 9 Maret 2024. Drakor ini dibintangi oleh Kim Soo Hyun. Drakor ini menandakan kembalinya Kim Soo Hyun dalam perfilman setelah tiga tahun absen berakting. Terakhir, ia bermain dalam drama One Ordinary Day pada 2021.

Drakor Queen of Tears yang tayang di Netflix menceritakan tentang kehidupan rumah tangga sepasang istri dan suami yang sedang berjuang melalui krisis. Pasangan suami istri tersebut diperankan oleh Kim Soo Hyun sebagai Baek Hyun Woo dan Kim Ji Won sebagai Hong Hae In.

