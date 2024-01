Catat Sejarah Baru, Ali Wong Menang Emmy Awards: Anakku, Ini untuk Kalian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ali Wong sukses membawa pulang piala Primetime Emmy Awards 2023 pertamanya untuk kategori Aktris Terbaik atau Outstanding Lead Actress in a Limited Or Anthology Series Or Movie melalui penampilan luar biasanya dalam serial Netflix Beef pada Senin, 15 Januari 2024. Pemeran Amy Lau pada serial bergenre drama-komedi ini mempersembahkan piala penghargaannya untuk kedua putrinya, Mari (8) dan Nikki (6), dengan penuh haru.

“Untuk anak-anak perempuanku yang cantik, kalian berdua adalah segalanya bagiku. Terima kasih karena kalian telah menginspirasiku,” ucap Ali Wong merujuk kepada dua anak perempuan dari pernikahannya dengan mantan suaminya, Justin Hakuta. “Ini untuk kalian."

Bicara Soal Orang Tua, Ali Wong Tahan Tangis

Sebelumnya, Ali Wong juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam serial Beef serta kepada ibu dan mendiang ayahnya yang telah berperan besar sepanjang hidupnya.

“Aku tidak mungkin berdiri di atas sini tanpa orang tuaku, orang tuaku yang luar biasa, ibu dan ayahku, yang aku harap masih ada dan dapat berbagi momen ini bersamaku,” ucap Ali Wong yang terlihat menahan tangis di atas panggung. “Ayahku yang luar biasa, yang mencintaiku dengan sepenuh hati dan mengajarkanku arti dari kegagalan."

Ali Wong Jadi Perempuan Asia Pertama sebagai Aktris Terbaik di Emmy Awards

Penghargaan ini berhasil Ali Wong menangkan setelah namanya masuk ke dalam deretan nominasi sebanyak tiga kali. Ia berhasil menorehkan sejarah baru sebagai perempuan Asia pertama yang menerima penghargaan pada kategori Outstanding Lead Actress in a Limited Or Anthology Series Or Movie dalam ajang Emmy Awards.

Selain itu, lawan main Ali Wong di serial Beef, Steven Yeun yang memerankan Danny Cho juga berhasil memenangkan penghargaan kategori Outstanding Lead Actor in a Limited Series or TV Movie. Begitu pula Lee Sung Jin yang memenangkan Outstanding Writing for a Limited Or Anthology Series Or Movie sebagai penulis dari serial yang berhasil mencapai Global Netflix Top 10 di 87 negara tersebut.

Secara keseluruhan, serial yang terdiri dari 10 episode dan resmi dirilis pertama kali di Netflix pada 6 April 2023 itu berhasil masuk ke dalam 13 nominasi Emmy Awards 2024.

