Ali Wong Menang SAG Awards 2024, Akhiri Pidato dengan Pesan untuk Ibunya

TEMPO.CO, Jakarta - Ali Wong kembali menorehkan prestasi melalui penampilan luar biasanya dalam serial Beef yang tayang di Netflix pada awal tahun lalu. Aktris yang juga komedian asal Amerika ini sukses menyabet penghargaan di acara Screen Actors Guild Awards atau SAG Awards 2024 di bawah kategori Aktris Terbaik atau Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series.

Di dalam pidato penerimaannya, Ali Wong mempersembahkan piala penghargaan yang ia dapatkan untuk sang ibu. “Aku ingin berterima kasih kepada ibuku yang berusia 83 tahun, yang hadir di sini malam ini dengan mengenakan mutiara dan Tevas karena dia tidak peduli,” gurau pemeran Amy Lau tersebut. Dilansir dari People, Ali memang tidak datang bersama pasangannya, Justin Hakuta, tetapi bersama ibunya.

Sebelumnya, ia juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekannya dari serial Beef dan kepada Netflix yang telah membersamainya sejak lama. “Tentu saja aku harus berterima kasih kepada Sunny (Lee), Steven (Yeun), dan Jake (Schreier), serta pemain dan kru Beef lainnya,” katanya. "Dan aku ingin berterima kasih banyak kepada Netflix atas semua dukungan selama bertahun-tahun dimulai dengan stand-up spesial pertamaku, Baby Cobra, pada tahun 2016. Dan terima kasih karena selalu percaya padaku, dan bahwa aku bisa melakukan apapun."

Serial Beef Menang 2 Penghargaan di SAG Awards 2024

Perannya sebagai Amy Lau yang merupakan seorang perempuan perfeksionis di dalam serial Beef berhasil mengantarkan Ali Wong membawa pulang piala untuk nominasi Aktris Terbaik. Di dalam nominasi tersebut, Ali Wong berkompetisi dengan Uzo Aduba dari Painkiller, Kathryn Hahn dari Tiny Beautiful Things, Brie Larson dari Lessons in Chemistry, dan Bel Powley dari A Small Light yang juga mendapat banyak sorotan untuk SAG di tahun ini.

Diiringi dengan kemenangan Steven Yeun di bawah kategori Aktor Terbaik atau Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series, serial Beef berhasil mendapatkan dua penghargaan pada SAG Awards 2024.

Perjalanan Karier Ali Wong yang Tidak Mudah

Bagi Ali Wong, yang mengawali kariernya dari dunia stand-up comedy hingga bisa mencapai kesuksesan yang saat ini ia raih sebagai seorang aktris tidaklah mudah.

Menutup pidatonya pada SAG Awards 2024, perempuan kelahiran 19 April 1982 tersebut juga menyampaikan pesan kepada ibunya dari atas panggung, "Aku tahu saat itu terasa sangat sulit saat aku bilang padamu aku ingin melakukan stand-up comedy," kata Ali Wong. "Aku harap kau merasa ini semua berjalan dengan baik.”

SAG Awards tahun ini disiarkan langsung di Netflix, layanan streaming yang sama yang tidak hanya menyiarkan Beef tetapi juga tiga acara spesial milik Ali Wong, yaitu Baby Cobra (2016), Hard Knock Wife (2018), dan Ali Wong: Don Wong (2022). Acara-acara tersebut merupakan rekam jejak yang berisi bagian-bagian lucu dan menyentuh tentang hubungan Ali dengan ibunya. Semua usahanya di beragam acara spesial itu akhirnya terbayarkan dengan pencapaiannya saat ini.

