Squid Game Tambah 2 Piala Emmy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Squid Game mencatat sejarah baru dengan menambah dua piala Emmy Awards 2022 sehingga totalnya menjadi enam. Peraihan tersebut membuat serial asli Netflix berbahasa Korea itu menjadi program non-Inggris pertama yang pernah memenangkan penghargaan TV paling bergengsi di Amerika Serikat.

Emmy Awards 2022 berlangsung di Los Angeles, California pada Senin, 12 September 2022 waktu setempat. Sejumlah bintang Squid Game Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Park Hae Soo, Oh Young Soo, dan sutradara Hwang Dong Hyuk turut hadir dalam acara tersebut.

Pekan lalu, Squid Game telah diumumkan memenangkan empat kategori, yaitu Outstanding Guest Actress in a Drama Series oleh Lee Yoo Mi, Outstanding Production Design For A Narrative Contemporary Program (One Hour or More), Outstanding stunt Perfomance, dan Outstanding Special Visual Effects In A Single Episode.

Dua piala tambahan yang berhasil dibawa pulang Squid Game adalah Outstanding Lead Actor in a Drama Series dan Outstanding Directing for a Drama Series. Lee Jung Jae menjadi aktor Asia pertama yang memenangkan Outstanding Lead Actor in a Drama Series untuk perannya sebagai Gi Hun dalam Squid Game.

Lee Jung-jae memegang trofi untuk Aktor Utama Luar Biasa dalam Serial Drama untuk "Squid Game" di Primetime Emmy Awards ke-74 yang diadakan di Microsoft Theater di Los Angeles, AS, 12 September 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

Setelah berterima kasih kepada Television Academy, Netflix, Hwang Dong Hyuk, dan tim Squid Game, Lee Jung Jae menyapa penggemarnya dalam Bahasa Korea. "Untuk semua orang yang menonton dari Korea, teman-teman, keluarga, dan penggemar tersayang, saya ingin berbagi kegembiraan ini dengan kalian. Terima kasih," katanya.

Sutradara Hwang Dong Hyuk memenangkan Outstanding Directing for a Drama Series di Primetime Emmy Awards tahun ini, menjadi yang pertama menang dalam kategori untuk serial non-Inggris. Dalam pidato kemenangannya, Hwang Dong Hyuk berharap akan ada serial non-Inggris berikutnya yang masuk nominasi Emmy Awards.

"Orang-orang terus mengatakan kepada saya bahwa saya membuat sejarah, tetapi saya tidak berpikir saya membuat sejarah sendiri karena kalianlah yang membuka pintu untuk Squid Game, mengundang kami ke sini malam ini di Emmy. Saya harus mengatakan kita semua membuat sejarah bersama. Saya sangat berharap bahwa Squid Game tidak akan menjadi serial non-Inggris terakhir yang ada di Emmy, dan saya juga berharap ini juga bukan Emmy terakhir saya. Saya akan kembali dengan Musim 2," kata Hwang Dong Hyuk.

YONHAP | SOOMPI

