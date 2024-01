Reaksi Ryan Gosling yang Viral saat Lagu Barbie I'm Just Ken Menang Critics Choice Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ryan Gosling seharusnya terlihat senang saat lagu soundtrack Barbie, I'm Just Ken, memenangkan Lagu Terbaik di Critics Choice Awards 2024. Namun saat disebutkan, reaksinya justru terlihat bingung dan menjadi viral di internet.

Aktor asal Kanada berusia 43 tahun itu terlihat mengerutkan alisnya. Matanya melirik seolah tak percaya dengan pengumuman itu. Ekspresi datarnya menghebohkan media sosial dan bahkan menjadi meme.

Reaksi netizen melihat ekspresi Ryan Gosling

Baca Juga: Harrison Ford Merasa Beruntung Raih Critics Choice Career Achievement Award 2024

Netizen lainnya mengatakan bahwa kekasih Eva Mendes itu terkejut dengan kemenangan lagu tersebut. Sedangkan yang lainnya menduga dia kebingungan lagu itu memenangkan Lagu Terbaik. "Dia sama bingungnya dengan kita semua dengan kemenangan lagu tersebut dalam kategori tersebut," kata yang lainnya.

Ada juga yang jeli bahwa ekspresi Ryan identik dengan esensi karakter yang ia perankan sebagai Ken dalam film Barbie. Sedangkan yang lain menilai aktor tersebut memiliki reaksi terbaik terhadap sebuah penghargaan.

Apresiasi dari Mark Ronson

Setelah mendengar penghargaan lagu itu diumumkan, Ryan Gosling kemudian berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada penulis lagu Mark Ronson dan Andrew Wyatt yang menerima penghargaan di atas panggung.

Di atas panggung, Mark Ronson, mendedikasikan penghargaan untuk pemeran Ken dalam film Barbie itu. "Ryan Gosling, ini adalah penghargaan Anda dan juga kami. Anda membaut penonton jatuh cinta dengan lagu ini dengan penampilan Anda yang menakjubkan, terima kasih," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada sutradara Greta Gerwig dan rekan penulisnya, suaminya Noah Baumbach, serta aktris Barbie dan co-produser Margot Robbie.

"Fakta bahwa Anda meluangkan waktu 11 menit untuk prog-rock, power-ballad, dream-ballet, shrew fest sehingga anak-anak bisa menangis dan berpegangan tangan sedikit juga, kami benar-benar selamanya berhutang budi kepada Anda untuk itu," Ronson kata tentang Gerwig.

Selain lagu I'm Just Ken, dua lagu soundtrack Barbie juga masuk dalam nominasi Critics Choice Awards, yaitu Dance the Night karya Dua Lipa dan What Was I Made For karya Billie Eilish. Nominasi lainnya adalah lagu The Super Mario Bros Movie berjudul Peaches, dinyanyikan oleh Jack Black, Road to Freedom karya Lenny Kravitz dari Rustin, dan This Wish yang ditulis Julia Michaels untuk film Wish.

PEOPLE | DAILY MAIL

Pilihan editor: Pakai Outfit Sama Ryan Gosling Tawarkan Gitar Barbie Ken untuk Jimin BTS