Grup K-Pop 2AM akan Meluncurkan Lagu If You Change Your Mind dalam Momentum Tahun Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop 2AM akan meluncurkan single, If You Change Your Mind. Dikutip dari AllKpop, pada 28 Desember 2023, 2AM merilis teaser. Grup ini menyampaikan single mereka akan dirilis pada 2 Januari 2024. Kembalinya 2AM ke dunia musik bekerja sama dengan Bang Si Hyuk.

Lagu Baru 2AM

Dikutip dari Antara, 2AM bekerja sama lagi dengan Bang Si Hyuk, seperti saat mereka berada di agensi JYP Entertainment. Kabarnya, Bang Si Hyuk menjadi kekuatan kreatif di balik sejumlah lagu populer 2AM termasuk Can't Let You Go Even If I Die, You Couldn’t, Answer My Calls. Pada 2021, Should've Known salah satu lagu yang menandai kembalinya mereka setelah jeda tujuh tahun.

Bang Si Hyuk disebut sebagai figur "ayah" untuk 2AM, karena perannya dalam membentuk grup saat ini. Sebelumnya, Bang Si Hyuk dalam kesuksesan comeback 2AM pada 2021 dengan Close but Far menandai kembalinya grup penuh pertama dalam tujuh tahun. Dia juga sosok di balik sejumlah lagu hit 2AM, termasuk memproduseri Can't Let You Go Even If I Die dan You Couldn't Answer My Calls.

2AM akan memperkenalkan lagu baru mereka untuk pertama kalinya di Festival Musik MBC yang tayang pada 31 Desember 2023. Penampilan mereka di festival ini sebagai persiapan comeback pada tahun baru.

Pada 2008, debut dengan lagu This Song, 2AM cukup diminati. Pada 2021, comeback grup setelah hiatus tujuh tahun, 2AM aktif merilis lagu antara lain Close but Far, Should Have Known, Love, That's It, dan I Have Everything but You. 2AM kembali dengan album Ballad 21 F/W pada November 2021. Dua lagu utama yang dipromosikan adalah Should've Known dan No Good in Good Bye.

Mengenal 2AM

2AM grup balada empat anggota yang terdiri atas Jokwon, Changmin, Seulong, dan Jinwoo. Mereka berempat jebolan JYP yang mengikuti acara Hot Blood Men. Grup 2AM debut resminya pada 11 Juli 2008. Pada 2010 hingga 2014, grup 2AM dikelola bersama dengan Big Hit Entertainment. Saat ini, semua anggota 2AM dinaungi oleh agensi yang berbeda.

