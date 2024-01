Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Romantis di Teaser Drama Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won tampil mesra dalam teaser pertama drama Queen of Tears yang baru dirilis pada Rabu, 10 Januari 2024. Drama Korea terbaru itu menceritakan kisah cinta mendebarkan dan lucu dari sepasang suami istri yang berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan.

Queen of Tears ditulis oleh Park Ji Eun yang sebelumnya dikenal sebagai penulis drama-drama terkenal seperti Crash Landing on You, My Love From the Star, dan Producer. Kim Soo Hyun yang membintangi My Love From the Star dan Producer akan bekerja sama lagi dengan Park Ji Eun di drama terbaru ini.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Jadi Suami Istri

Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Baek Hyun Woo, direktur hukum konglomerat Queens Group. Kim Ji Won akan berperan sebagai istrinya, Hong Hae In, pewaris chaebol yang dikenal sebagai “ratu” department store Queens Group.

Potongan gambar yang baru dirilis tvN menampilkan suasana romantis antara Hong Hae In dan Baek Hyun Woo, yang menikmati waktu dengan duduk di bangku taman. Hong Hae In menyandarkan punggungnya pada Baek Hyun Woo, dan keduanya tersenyum lembut saat membaca buku bersama. Hong Hae In dan Baek Hyun Woo akan mengejutkan negara dengan berita pernikahan mereka.

Jadwal Tayang Queen of Tears

Awalnya Queen of Tears berencana tayang pada 2023, namun ditunda. Perwakilan tvN telah mengumumkan bahwa Queen of Tears dijadwalkan tayang perdana pada paruh pertama tahun ini tepatnya Maret 2024. Para pemain serta kru diketahui mulai syuting pada paruh pertama tahun lalu.

Selain Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, drama ini juga akan dibintangi oleh Lee Joo Bin, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon dan banyak lagi. Lee Joo Bin akan berperan sebagai istri dari adik laki-laki Hong Hae In, Hong Soo Chul yang diperankan Kwak Dong Yeon.

SOOMPI | 10 ASIA

