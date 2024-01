Ariana Grande Rilis Single Baru 12 Januari Judulnya Yes, And?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande mengumumkan bahwa dia akan merlis lagu solo baru pada Jumat, 12 Januari 2024. Dia terakhir merilis album Positions pada tahun 2020, dan beberapa single kolaborasi.

Lagu baru ini akan menjadi lagu pertamanya dalam tiga tahun terakhir. Dalam laman Instagram-nya, Ariana mengungkapkan judul lagu. "Yes, And?" 1.12" tulisnya singkat. Belum diketahui genre lagu dan penjelasan lebih banyak tentang karya terbarunya ini.

Foto blur itu menunjukkan wajahnya yang menggunakan lipstik merah. Kemungkinan foto itu adalah cover art dari proyek barunya yang akan segera dirilis. Dia juga membagikan link pre-save dan CD fisik di halaman Instagram Sweetener.

Album terakhir 2020

Ariana Grande terakhir merilis album studio Positions pada tahun 2020. Albu versi deluxe dirilis pada Januari 2021. Sejak saat itu dia belum merilis album lagu. Tapi dia berkolaborasi dengan beberapa musisi.

Di tahun 2021, dia berkolaborasi dengan Kid Cudi dalam soundtrack Don't Look Up, dengan The Weekend dalam single Save Your Tears. Lalu dalam single Die For Your dari album Starboy The Weekend tahun 2023.

Kekasih Ethan Slater itu juga berkolaborasi dengan Jimmy Fallon dan Megan Thee Stallion untuk It Was a... (Masked Christmas) tahun 2021, Di tahun yang sama dia berkolaborasi dengan Kelly Clarkson untuk Santa, Can't You Hear Me.

Fokus mengurus merek kecantikan

Selema beberapa tahun belakangan, penyanyi berusia 30 tahun itu sibuk mengurus mereka kecantikannya, R.E.M Beuaty. Dia juga mengasah kemampuan aktingnya lewat film Wicked yang akan segera dirilis. Dalam film itu dia berperan sebagai Glinda the Good Witch.

Lama tak merilis album baru, Ariana Grande sempat merilis ulang album Yours Truly pada Agustus 2023. Album debutnya yang tepat 10 tahun sejak drilis pada 2011. Dalam versi baru album itu juga menampilkan rekaman live yang baru.

Rencana album baru 2024

Saat merefleksikan perjalanan hidup dan kariernya selama tahun 2023, Ariana Grande mengungkapkan rencana ingin merilis album baru. Dia menunjukkan proses di balik album studio lewat foto dan klip dirinya di sofa studio. Dalam klip yang diunggah di Instagram-nya, dia meringkuk saat seorang kolaborator bertanya kepadanya tentang pola pikirnya selama hari-hari terakhir pembuat album ini.

Selain itu dia juga menandai manajer barunya, Brandon Creed. Termasuk produser Ilya Salmanzadeh, yang sebelumnya bekerja dengannya di lagu-lagu seperti "o Tears Left to Cry, Problem, dan Side to Side.

