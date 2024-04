Empat Tahun Pacaran, Ranty Maria Dilamar Rayn Wijaya di Tempat Impiannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Ranty Maria Aprilly Kariso dilamar sang kekasih Rayn Wijaya. Aktor itu melamar Ranty saat keduanya berada di Tokyo DisneySea, Jepang, untuk merayakan ulang tahun ke-25 gadis berdarah campuran Korea Selatan-Indonesia, yang lahir di Jakarta, 26 April 1999 itu.

Ranty Terima Lamaran Ryan Wijaya di Momen Ulang Tahun

Pemeran Luna kecil dalam serial My Heart itu dilamar menggunakan cincin putih yang dihiasi berlian. Lamaran disaksikan kedua orang tua Ranty. Informasi itu dibagikan oleh Rayn Wijaya dalam unggahan foto dan video di akun Instagramnya dan Ranty Maria. Terlihat dalam video, Rayn berlutut di depan Ranty untuk melamar gadis yang sudah dipacarinya selama empat tahun itu.

"Will you be mine forever?," tanya Rayn kepada Ranty di video tersebut. Terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan keluarga yang menyaksikan proses lamaran itu.

Dalam unggahannya itu Rayn juga menuliskan kalau kekasihnya itu menerima pinangannya. Ia tak sabar menapak tahap selanjutnya bersama Ranty. "She said yes! Can't wait to take another step with you. Happy birthday!!!," tulis pemeran Aldo dalam film Dear Nathan.

Mimpi Ranty Maria yang Jadi Nyata

Ranty pun tak luput membagikan video saat ia dilamar kekasihnya. "And I said Yes," tulisnya mengawali keterangan unggahannya ini.

Ranty menuliskan, sekitar dua tahun lalu, ia pernah menyampaikan harapannya kepada sang kekasih. "Bebe, satu hari, lamar aku di Disneyland ya," tulisnya. Saat itu, ia mengaku tertawa dan Rayn membalasnya dengan tersenyum.

Ia tak menduga harapan itu benar-benar diluluskan sang kekasih. "Inilah jawaban doaku, mimpi yang menjadi nyata. Betapa beruntungnya aku melihat dia berlutut dan menunjukkan cincin di hari ulang tahunku," tulisnya seraya menuliskan kalimat sakti: I love you.

Kabar gembira keduanya itu kemudian menuai respons dari sahabat-sahabat mereka. "AKHIRNYAAAA!!! Aaak seneng banget," tulis Tissa Biani. "Ranty Rayn congratulation!! Jesus bless ur relationship," tulis Felicya Angelista. "Aaa selamat kak," Lyodra turut berkomentar. "GEMESNYAAAA! Congratulation lovebirdsss," tulis Febby Rastanty. O Jeeeee congrats guys!!!" tulis Maxime Bouttier.

Selamat! Semoga dilancarkan.

