Mariah Carey Ajak Ariana Grande dan Jennifer Hudson Tampil di Konser Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Mariah Carey menghadirkan Ariana Grande dan Jennifer Hudson ke atas panggung dalam konser Natalnya yang berlangsung di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada Sabtu, 9 Desember 2023. Penampilan spesial ini langsung menjadi pembicaraan di media sosial dengan kehadiran trio tersebut di atas panggung.

Nyanyikan Lagu Oh Santa!

Setelah penampilan memukau Mariah yang membuat penonton semangat, ia mengundang Ariana dan Jennifer Hudson. Mereka tampil trio membawakan salah satu lagu Mariah yang berjudul Oh Santa! dari albumnya, Merry Christmas II You pada 2010.

Selama hampir tiga dekade, karya Mariah Carey telah jadi lagu wajib Natal dengan lagu klasiknya yang dirilis pada 1994, All I Want For Christmas Is You. Lagu ini langsung menjadi hits liburan. Hal itu membuat kesuksesannya makin melejit dan menghadirkan kebiasaan konser Natal yang meriah setiap tahunnya.

Penampilan Trio Penyanyi Papan Atas Hollywood

Pada pertunjukan akhir pekan ini di Madison Square Garden, penyanyi berusia 54 tahun tersebut memberi kejutan para penggemar dengan mengajak dua penyanyi lain. "Ini tidak terduga namun menakjubkan," kata Mariah yang menggoda para penonton sebelum konser Natalnya malam itu.

"Kami memiliki 2 malaikat Natal di sini untuk menyanyikan lagu berjudul Oh Santa! bersamaku, dan kalian tidak akan mempercayainya, tapi di sini kami menghadirkan JHud bersama Ari!" katanya. Jennifer dan Ariana segera naik ke panggung bersama diikuti reaksi Mariah yang berseru, "Cantik sekali!"

Untuk sesi trio, Mariah mengenakan gaun pesta berwarna perak berkilauan yang terbuka di bagian tengah kakinya. Rambut pirangnya yang bergelombang digerai. Ia menyempurnakan penampilannya dengan set berlian yang terdiri dari anting, kalung, dan gelang.

Sementara itu, Ariana menyesuaikan diri dengan tema natal mengenakan gaun off-shoulder berwarna merah ceri yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang mungil. Gaun mini Ariana sangat cocok berpadu dengan lipstik, serta sarung tangan opera dan heels berwarna merah senada untuk meningkatkan efek showbiz.

Tak kalah glamor dengan Ariana dan Mariah Carey, Jennifer tampil membawa kenangan 1960-an dengan gaun payet hitam yang memukau dengan aksen bulu-bulu di bagian lengan dan bawah gaunnya. Rambutnya dicepol tinggi dengan menyisakan poni sebagai aksen gayanya malam itu.

