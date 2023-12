5 Grup Musik Korea yang akan Konser di Indonesia pada 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dereta grup musik Korea Selatan akan konser di Indonesia. Sebelum deretan acara konser akan ada penghargaan musik tahunan Golden Disc Awards (GDA) ke-38 pada 6 Januari 2024.

Beberapa di antaranya yang akan tampil dalam acara Golden Disc Award, yaitu Cha Eun Woo dan Sung Si Kyung sebagai pembawa acara. Adapun yang akan pentas antara lain Stray Kids, Enhypen, Stayc, NewJeans. Tak hanya mereka, berikut 5 grup musik Korea Selatan lainnya yang akan konser di Indonesia pada 2024.

1. Lucy

Lucy gru[ musik Korea Selatan yang beranggota empat orang naungan manajemen Mystic Story. Band ini beranggotakan Cho Wonsang, Choi Sangyeop, Shin Gwangil dan Shin Yechan. Pada 8 Mei 2020, mereka debut dengan album Dear dan judul lagu Flowering. Di, Jakarta, Lucy akan konser pada 6 Januari 2024.

2. NCT 127

NCT 127 akan melangsungkan konser ketiganya ,NCT 127 3RD TOUR "Neo City: Jakarta - The Unity". Di Jakarta, konser ini akan diadakan pada 13 Januari dan 14 Januari 2024. NCT 127 merupakan sub-unit kedua dari NCT. Mereka debut di M Countdown dengan penampilan debut mereka Firetruck pada 7 Juli 2016. Itu lagu dari mini album pertama, NCT #127 yang dirilis pada 10 Juli 2016.

3. The Rose

Grup musik The Rose asal Korea Selatan. Indonesia menjadi negara pertama terselenggaranya tur konser The Rose, di Jakarta pada 18 Januari 2024. Anggota The Rose, yaitu Hajoon, Woosung, Dojoon, dan Jaehyung.

Band ini debut dalam naungan manajemen J&Star Company pada 3 Agustus 2017 dengan single Sorry. Pada 28 Februari 2020, The Rose mengajukan gugatan terhadap J&Star Company untuk mengakhiri kontrak eksklusi. Pada Mei 2022, Woosung mengumumkan label baru buatan The Rose, yaitu Windfall.

4. Xdinary Heroes

Xdinary grup musik Rock asal Korea Selatan yang beranggota enam. Mereka debut dalam naungan manajemen JYP Entertainment dan Studio J, pada 6 Desember 2021 dengan single Happy Death Day. Di Jakarta, Xdinary Heroes akan konser pada 2 Maret 2024.

5. IVE

IVE akan mengadakan tur konser dunia pertama pada 2024. IVE grup K-Pop beranggota enam orang naungan Starship Entertainment. Grup ini terdiri atas An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz, dan Leeseo. IVE debut pada 1 Desember 2021 dengan single berjudul Eleven. Mereka akan konser di Jakarta pada 24 Agustus 2024.

