Kesal Dinilai Gaya Busananya, Ivan Gunawan Akui Salah Panggung, Pilih Mundur?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut kasus teguran yang dilayangkan oleh KPI kepada Ivan Gunawan melalui Brownis atas penampilannya di acara ulang tahun program televisi tersebut, sang desainer kembali mengutarakan pendapat dan unek-uneknya. Desainer berusia 42 tahun ini mengaku tak terima bila gaya berpakaiannya dianggap kurang sesuai sehingga mempertontonkan hal yang tidak baik kepada khalayak.

"Sebagai fashion designer yang profesional selama 20 tahun, rasanya tidak pantas di telinga saya kalo apa yang saya pakai itu dikomentari oleh satu institusi yang hanya baku pemikiran mana baju laki laki seharusnya & mana baju perempuan seharusnya. Fashion is not like that, fashion is how u discribe who u are, fashion is no limit, fashion is creativity," tulis Ivan Gunawan dikutip dari Instagram pribadinya pada Jumat, 5 Januari 2024.

Dia juga mengaku salah negara karena mengetahui keterbelakangan Indonesia dalam memahami perkembangan industri fashion. Hal ini memicu spekulasi bahwa Ivan Gunawan akan hengkang dari dunia hiburan Tanah Air. "Mungkin saya tinggal di negara yang sampe hari ini blm mau menerima sebuah kebebasan fashion, kita masih terbentur sebuah ATURAN memang saya salah, mau bergaya itu di panggung fashion bukan di televisi jd selama ini saya salah panggung."

Ivan Gunawan Tak Ingin Kebebasannya Dikekang

Tersinggung dengan teguran yang ditujukan kepadanya, Ivan Gunawan menulis bahwa dia tak ingin kebebasannya direpresi dalam berkarya. Baginya, ciri khas adalah hal yang penting untuk membedakannya.

"Mungkin terkesan egois tapi apa yg aku raih selama ini adalah bukti keseriusan aku dalam Berkarya, jd kalo ada Yg mau merubah & melarang ku berkaya its a big NO ... engaak mudah merubah karakter seseorang demi kepuasan kebutuhan mu semata #selflove #mentalhealthawareness," tulisnya.

Meski Ditegur KPI, Ivan Gunawan Tak Ingin Berubah

Baca Juga: Ivan Gunawan Rayakan Ulang Tahun Paling Tenang di Jepang

Setelah membaca unggahan @kpipusat yang memberikan sanksi admistratif terkait penampilannya, Ivan Gunawan mengaku tidak mau berubah karena itu merupakan persona yang membesarkan namanya. "Gue sangsi ke @brownis_ttv karena tingkah gue yang kayak perempuan, ini karakter gue, gue enggak mau ubah karena it's me, mungkin gue terlahir memang beda enggak kayak laki-laki pada umumnya, tapi gue happy dengan kehidupan Tuhan sudah kasih, dengan talenta yang Tuhan sudah kasih, keluarga yang Tuhan sudah kasih."

Ivan Gunawan Pilih Mundur?

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bila memang nantinya harus mundur dari panggung hiburan Indonesia, Ivan Gunawan tak hawatir bahwa dirinya tidak akan mendapat kesempatan yang baik. "Garis hidup yang Tuhan sudah kasih sekarang umur gue 42 tahun. Gue yakin gue masih berkarya dan jadi diri gue tanpa gue ada dan nongol di televisi. InsyaAllah akan hidup, btw gue dikenal di dunia internasional bukan karena gue ada di @brownis_ttv, bismillah kehidupan gue akan berlanjut.

Berkaitan dengan tegurannya dari KPI, Ivan Gunawan berharap banyak untuk kemajuan kesenian di Indonesia. "Buat siapapun yang akan menjadi presiden & wakilnya semoga orang kreatif yang punya karakter seperti saya, yang kaya perempuan bisa kerja di mana saja, dan tetep bisa produktif .... ini tahun 2024 ingat jaman makin maju. Bukan jaman yang semakin tabu."

Desainer yang memiliki Yayasan Dunia Mega Bintang dan disebut sebagai Queen Maker itu juga akan menerima segala dampak dari perbuatannya. "Masuk tv lah, semua dah gue rasain kok, alhamdulilah tv yang nyari gue bukan gue yang minta, kalo mau pake gue musti terima konsekuensi karakter gue yang kaya perempuan ... kalo enggak terima engak usah pake jasa gue," tulis Ivan Gunawan dikutip dari Instagram Story.

Pilihan Editor: Brownis Dapat Teguran karena Gaya Busananya, Ivan Gunawan Sebut KPI Tak Paham Fashion