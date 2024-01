Lagu Like Crazy Jimin BTS Masuk Top 15 K-Pop Hits Grammy Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Like Crazy Jimin BTS terpilih sebagai dalam salah satu 15 K-Pop yang hits di tahun 2023 oleh Grammy Awards. Album solo pertama Face tahun ini menunjukkan kompetensinya sebagai penyanyi solo.

Jimin sempat memasukkan lagu solonya berjudul Lie dalam album Wings BTS tahun 2016 dan Serendipity dalam album Love Yourself: Her tahun 2017 serta Love Yourself: Answer tahun 2018. Dia juga menyanyiklan soundtrack drama Our Blues berjudul With You dan single solo digital berjudul Promise.

Album solo

Pria bernama asli Park Ji Min itu merilis album solo pertama, Face pada Maret 2023. Dia ikut menyusun 5 dari 6 lagu. Selain itu dia ikut membantu menciptakan konsep album dan video musik untuk judul lagu Like Crazy.

Lagu itu digambarkan sebagai perjalanan synth-pop kelam melewati keputusasaan. Namun Jimin berhasil memenangkan pendengar di seluruh dunia. Lewat lagu yang mengungkapkan permohonan untuk tetap bersama untuk apa pun yang tersisa dalam hubungan yang hancur.

Buktinya, dia diterima dengan baik menjadi penyanyi solo Korea pertama yang menempati posisi pertama di Billboard Hot 100. "Dia selalu menampilkan tarian yang elegan dan falsetto yang jelas, memberikan kesan estetis pada semua lagu BTS," menurut pihak Grammy.

Single baru Closer Than This

Single terakhirnya yang dirilis saat memasuki pelatihan militer, Closer Than This, menjadi lagu terlaris di Amerika Serikat. Billboard mengumumkan pada 3 Januari 2024, bahwa lagu itu debut No.1 di tangga lagu Penjualan Lagu Digital. Lagu ini adalah lagu solo kelima yang menduduki puncak tangga lagu.

Dengan entri baru ini, Jimin kini menyamai rekor rekan satu bandnya, Jungkook, sebagai solois Korea dengan pencapaian No.1 terbanyak di tangga lagu. Sebelum Closer Than This, dia menduduki puncak chart Penjualan Lagu Digital dengan lagu With You yang berkolaborasi dengan Ha Sung Woon, single pra rilis Set Me Free Pt.2, debut solo Like Crazy dan OST FAST X yang berjudul Angel Pt.1.

Lagu Closer Than This juga debut No. 1 di Penjualan Lagu Digital Dunia, No. 4 Bubbling Under Hot 100 dan No. 35 tangga lagu global selain Amerika Serikat, dan No. 55 di Global 200 minggu ini.

