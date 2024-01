7 Fakta Menarik Drama Korea Queen of Divorce, Perkenalkan Profesi Konsultan Perceraian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di awal tahun 2024 ini sejumlah drama Korea baru siap tayang. Salah satu pembuka drama di awal tahun adalah Queen of Divorce. Sejak Desember lalu sudah banyak beredar kabarnya mengenai proses pembuatan drama ini. Pada kegiatan reading lalu telah dikonfirmasi beberapa bintang yang akan hadir dalam drama ini. Dilansir dari Soompi, inilah 7 fakta menarik drakor Queen of Divorce:

1. Mengenalkan profesi konsultan pengacara perceraian

Lee Ji Ah dengan percaya diri menuliskan “Kami akan menghukum pasangan kejam”. tulis dalam poster Queen of Divorce yang sudah dipublikasikan oleh JTBC. Queen of Divorce merupakan drama komedi romantis dengan alur cerita yang unik. Sebagai pemeran utama, Lee Ji Ah akan berakting sebagai seorang pimpinan konsultan pengacara perceraian.

2. Rilis Akhir Bulan Januari 2024

Queen of Divorce akan dirilis pada akhir bulan Januari, tepatnya pada 31 Januari 2024 pukul 8.50 malam KST.

3. Lee Ji Ah adu akting dengan Kang Ki Young

Lee Ji Ah akan berpasangan dengan Kang Ki Young untuk menyelesaikan kasus perceraian dibawah Pimpinan Tim Lee Ji Ah dalam Perusahaan Penyelesaian Perceraian Solution. Lee Ji Ah akan berperan sebagai Sara Kim, seorang pemecah masalah perceraian terhebat di Korea dan Kang Ki Young berperan sebagai Dong Ki Joon, pengacara tanpa rasa takut yang membasmi dan menghukum pasangan jahat.

4. Lee Ji Ah sebagai Sara Kim

Lee Ji ah sudah sangat dikenal bagi para pecinta drama Korea. Ia sudah banyak membintangi drama korea yang populer pada masanya seperti, Penthouse 1, 2, dan 3, My Mister bersama IU, dan yang paling terakhir ia membintangi drama korea Pandora: Beneath The Paradise.

Lee Ji Ah sebagai Sara Kim memilki latar belakang yang menyakitkan. Ia adalah menantu dari keluarga yang memiliki firma hukum terbaik di Korea, tetapi suaminya menyakitinya sehingga ia kehilangan segalanya dalam waktu semalam. Latar belakang itu yang membuat Sara Kim menjadi seorang Pimpinan Tim dalam sebuah perusahaan konsultan perceraian yang akan memberikan solusi terbaik dan menghukum pasangan yang jahat.

5. Kang Ki Young sebagai Dong Ki Joon

Kang Ki Young sebagai Dong Ki Joon akan menjadi mitra Sara Kim di sebuah perusahaan konsultan tersebut. Dong Ki Joon adalah seorang pengacara yang tekun dan memiliki intuisi yang tajam. Ia dikenal sebagai penuntut handal di lingkungan kejaksaan setempat.

Queen of Divorce akan menjadi salah satu drama dengan Kang Ki Young sebagai pemeran utama. Sebelumnya, ia terkenal sebagai pemeran pembantu dalam beberapa draam Korea terkenal seperti Uncanny Counter, Extraordinary Attorney Woo, dan What’s Wrong with Secertary Kim.

6. Pembacaan Naskah yang Berkesan

Para aktor yang membintangi Queen of Divorce digambarkan cepat larut dalam karakternya saat melakukan reading pada Desember lalu. Ketegangan, kegembiraan, gairah semua menjadi satu dalam sesi ini.

Pemain lain yang akan terjun dalam Queen of Divorce adalah Oh Min Seok sebagai antagonis yang merupakan mantan suami dari Sara Kim bernama No Yul Sung. Ada juga Kim Sun Young sebagai Song Jang Mi, seorang CEO Perusahaan konsultan yang membawahi Sara Kim. Beberapa peran pendukung yang diperankan oleh Na Young Hee, Seo Hye Won, dan Lee Tae Gu.

7. Kisah Cinta Menarik

Keterampilan Sara Kim dan Dong Ki Joon dalam menyelesaikan masalah perceraian dan menghukum pasangan yang melakukan pelanggaran dibangun secara halus. Apakah kedekatan mereka akan berlanjut menjadi sepasang kekasih? Apakah Dong Ki Joon bisa mengisi hati Sara Kim yang telah kosong? Tunggu kelanjutannya dalam drakor Queen of Divorce yang tak lama lagi tayang.

