5 Profil Pemeran Utama Lift, Film Terbaru Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Lift akan tayang di Netflix pada 12 Januari 2024. Film ini disutradarai F. Gary Gray. Dalam film ini, Gray menawarkan kisah baru pencurian di udara bergenre komedi aksi.

Pemeran Film Lift

1. Kevin Hart

Kevin Hart memerankan Cyrus Whitaker pencuri ulung. Dikutip dari Britannica, awal karier Kevin Hart bermula komedian stand-up. Ia makin terkenal berkat acara komedi spesialnya Laugh at My Pain pada 2011. Hart juga menjadi terkenal karena karier aktingnya, terutama mencakup penampilan dalam beberapa seri waralaba Scary Movie dan film-film seperti The 40-Year-Old Virgin (2005), Little Fockers (2010), dan Think Like a Man (2012).

2. Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw berperan sebagai Abby Gladwell. Ia agen interpol yang meminta Cyrus Whitaker untuk bekerja sama dalam pencurian. Dikutip dari The Famous People, nama lengkapnya, Gugulethu Sophia Mbatha. Namanya melejit setelah tampil dalam drama Belle (2013) dan Beyond the Lights (2014).

Baca Juga: Sinopsis Serial Netflix Griselda

3. Vincent D'Onofrio

Ia berperan sebagai Denton, ahli penyamaran dari kru Cyrus dan juga teman dekatnya. Vincent D'Onofrio aktor film dan televisi Amerika Serikat yang biasanya memainkan karakter unik. Kepopuleran dia melejit, karena perannya sebagai detektif polisi Robert Goren dalam serial TV Law & Order: Criminal Intent (2001-2011).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Ursula Corbero

Berperan sebagai Camila, si pengemudi ulung. Corbero merupakan aktris terkenal di Spanyol. Berkat perannya dalam serial televisi seperti Física o Quimica (2008), La Republica (2010), dan Isabel (2012).

5. Billy Magnussen

Ia berperan sebagai Magnus, anggota tim yang memiliki karakter ramah dibanding yang lain. Billy Magnussen aktor Amerika yang terkenal karena membintangi film Into the Woods (2014) dan The Great Gilly Hopkins (2016). Ia memulai kariernya di Broadway. Magnussen tampil pertama kali di layar kaca dengan film pendek The Elephant Garden (2008) dan memulai debut film layar lebarnya dengan film Happy Tears (2009).

Pilihan Editor: Sinopsis Film Lift, Tayang di Netflix Pada 12 Januari 2024