Sinopsis Film Lift, Tayang di Netflix Pada 12 Januari 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Film Lift akan tayang di Netflix pada 12 Januari 2024. Film ini disutradarai F. Gary Gray. Dalam film ini, Gray menawarkan kisah baru pencurian di udara bergenre komedi aksi. Film ini dibintangi Kevin Hart.

Sinopsis Lift

Dikutip situs web Netflix, film Lift menceritakan tentang kelompok pencuri internasional yang dipimpin oleh Cyrus Whitaker. Bersama mantan pacarnya mereka memiliki rencana mencuri emas batangan bernilai 500 juta dolar. Pencurian ini di ketinggian 12.000 meter dalam penerbangan pesawat penumpang dari London ke Zurich. Sutradara Gary Gray telah membuat deretan film bertema aksi pencurian, yaitu The Italian Job dan Be Cool, hingga Law Abiding Citizen (2003) dan The Negotiator (1998).

1. Cuplikan

Trailer resmi pertama untuk Lift dirilis oleh Netflix pada 5 November 2023. Dikutip dari Collider, trailer atau cuplikan ini memberi penonton gambaran sekilas tentang dinamika kru pencurian. Aksi pencurian yang menantang coba dilakukan oleh Cyrus dan krunya. Cuplikan dimulai dengan suasana genting karena rencana jahat mereka. Tetapi, mereka memiliki jalan menuju keselamatan dengan pencurian yang dilakukan di atas udara.

2. Pemeran Lift

Lift akan menjadi film aksi bertabur bintang yang dipimpin oleh Kevin Hart sebagai Cyrus Whitaker, pemimpin kru perampokan. Hart telah membintangi banyak film aksi-komedi termasuk film Ride Along (2014), Central Intelligence (2016), sekuel Jumanji (2019), dan The Man From Toronto (2022). Hart tetap menjadi salah satu bintang film tersibuk di Hollywood karena setelah Lift, ia akan membintangi film video-game Borderlands.

Lift juga dibintangi Gugu Mbatha-Raw sebagai Abby Gladwell, Vincent D'Onofrio sebagai Denton, Billy Magnussen sebagai Magnus, bintang K-Pop Kim Yun Jee sebagai Mi Su, Úrsula Corberó sebagai Camila, Jacob Batalon sebagai N8, Sam Worthington sebagai Dennis Huxley, dan Jean Reno sebagai Lars Jordensen. Viveik Kalra, Burn Gorman, dan Paul Anderson juga mengambil peran yang belum diketahui.

