21 Film dan Serial Terbaru Netflix Tayang Januari 2024

Menyambut Tahun Baru 2024, Netflix menayangkan puluhan film dan serial terbaru yang mulai tayang pada Januari 2024. Di antaranya adalah The Brothers Sun yang dibintangi Michelle Yeoh serta kelanjutan serial Korea Gyeongseong Creature.



Saat keluarganya diincar musuh misterius, anggota triad Taipei pergi ke Los Angeles demi melindungi ibunya yang keras kepala dan adik lelakinya yang tak tahu apa-apa.



Gyeongseong Creature. Dok. Netflix

Berlatar kota Gyeongseong di tahun 1945, di era kelam saat Seoul masih dijajah, seorang pengusaha dan detektif berjuang hidup dan melawan monster yang lahir dari ketamakan manusia.



Seorang pencuri profesional dan kru ahlinya mencoba melakukan perampokan terbesar: mencuri emas senilai $500 juta dari brankas di pesawat—di ketinggian 12 ribu meter.



Setelah terpisah selama tujuh tahun, Aqilla bertemu dengan anaknya. Namun ia menghadapi dilema dan perjuangan berat setelah selama ini sang putra dibesarkan oleh pasangan lain.



Rana yang disangka hilang di gunung kembali ke rumahnya setelah satu minggu. Sang ibu yang percaya bahwa Rana telah kembali menghadapi konflik dengan keluarga besar yang yakin bahwa sosok tersebut bukanlah manusia.



Doctor Slump. Dok. Netflix

Doctor Slump bercerita tentang dokter operasi plastik yang kariernya hancur karena kecelakaan saat operasi dan dokter anestesi yang menyadari bahwa hidupnya hanya berkutat pada jadwal kerja di rumah sakit.



Serial ini mengisahkan kisah kasih mengenaskan antara Raja Lee In, yang menghadapi bahaya akibat perebutan kekuasaan politik dan kerajaan, dengan Kang Hee Soo yang mencoba merayu sang raja untuk membalas dendam namun justru menjadi yang digoda.



8. Fool Me Once (1 Januari)

Maya, seorang mantan tentara, mengungkap konspirasi mematikan yang terjadi jauh di masa lalu saat ia melihat—dari sebuah kamera rahasia pemantau bayi—suaminya dibunuh.



9. The Trust: A Game of Greed (10 Januari)

Dalam serial reality ini, orang-orang bersaing demi seperempat juta dolar. Apakah mereka akan membaginya secara merata atau saing ganjal untuk memperbesar bagian mereka?



Griselda. Dok. Netflix

Serial terbatas ini terinspirasi oleh Griselda Blanco, pebisnis perempuan Kolombia cerdas nan ambisius yang mendirikan salah satu kartel paling menguntungkan dalam sejarah.



Sedikit lagi Izi dapat lolos dari The Kitchen, salah satu perumahan London yang tersisa. Namun saat Benji muda memasuki kehidupannya, ia harus mengambil keputusan yang sulit.



Bitconned. Dok. Netflix

Dalam dokumenter kriminal nyata ini, tiga pria mengeksploitasi bebasnya pasar mata uang kripto untuk menipu jutaan dolar dari para investor dan mendanai gaya hidup mewah.



13. You Are What You Eat: A Twin Experiment (1 Januari)

Kembar identik mengubah diet dan gaya hidup selama delapan minggu dalam eksperimen ilmiah unik yang dirancang untuk menyelidiki cara makanan tertentu memengaruhi tubuh.



Menghadirkan sejumlah wawancara dengan para pakar serta peragaan ulang yang memikat, drama dokumenter ini mereka kehidupan Alexander Agung melalui upayanya menaklukkan Kekaisaran Persia.



Sonic Prime Chapter 3. Dok. Netflix

Setelah Nine mencuri Prisma Paradoks untuk membuat dunia bagi dirinya sendiri, Sonic harus bekerja sama dengan pihak-pihak tak terduga untuk melindungi semesta.



16. Not Quite Narwhal: Season 2 (22 Januari)

Dari lautan hingga daratan, Kelp si ingin tahu belajar tentang dirinya sendiri seiring ia menjalani berbagai petualangan menyenangkan bersama kawan-kawan unicorn dan keluarga narwhal.



Rurouni Kenshin: Season 1. Dok. Netflix

Pendekar pedang dan pengelana Kenshin Himura tiba di Tokyo pada 1878. Walau ia menjalin pertemanan baru, masa lalunya yang menakutkan tetap membayangi.



Ledakan pabrik menjerumuskan kota kecil ke dalam musim dingin abadi, membuat Masamune yang berusia 14 tahun dan kawan-kawannya bergumul dengan realitas yang merisaukan.



Bosan memainkan berbagai game video yang tak memuaskan, seorang gamer menemukan game virtual reality tenar yang kemudian melontarkan ia ke dalam petualangan seumur hidup.



20. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Part 1 (31 Januari)