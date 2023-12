Kisah Cintanya Terungkap, Aktris Jang Nara Akui Menembak Suami Duluan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Nara mengaku telah menembak suaminya duluan! Kabar mengejutkan yang datang dari aktris dan penyanyi Korea Selatan itu viral di media sosial. Baru-baru ini, namanya trending topic di Twitter karena kisah cintanya dengan sang suami terungkap ke publik.

Berita tersebut muncul saat Jang Nara hadir sebagai bintang tamu di program tvN, You Quiz on the Block yang tayang pada Rabu, 27 Desember 2023. Sang pembawa acara, Yoo Jae Seok, berhasil membuat Nara membeberkan detail kehidupan asmaranya dengan laki-laki yang kini jadi suaminya.

Wajah Suami Jang Nara Tampil untuk Pertama Kali

Pada variety show ini, Nara akhirnya menunjukkan wajah tampan sang suami untuk yang pertama kalinya ke publik. Hal ini bikin heboh para penggemar karena sebelumnya, wajah suami Jang Nara disensor karena bukan dari kalangan selebritas. Sebelum menunjukkan wajah suami, Jang Nara sempat bercerita tentang kehidupan barunya setelah menikah dengan suami yang lebih muda darinya.

Cinta Lokasi saat Syuting Drama Korea

Dalam acara itu, Nara dengan jujur mengakui bahwa rasa cintanya tumbuh sejak pandangan pertama melihat pujaan hatinya. Awalnya, bintang film Sky and Sea ini terpikat dengan ketampanan sang suami saat pertama kali bertemu di lokasi syuting drama Korea, VIP.

Sejak sering memperhatikannya, Nara juga menyadari bahwa sang suami merupakan sosok yang berkepribadian baik. "Dia punya mata yang besar, jadi sangat sulit untuk kontak mata dengannya dan mengobrol. Dia punya kepribadian yang baik dan melakukan pekerjaannya dengan baik selama syuting. Aku masih mengingat itu," kata Nara mengingat pertemuannya dengan suami.

Lucunya, saat tersenyum, Nara justru makin jatuh hati dengan laki-laki yang bekerja sebagai sinematografer di drakor tersebut. "Suatu hari, aku melihat suamiku berbicara dengan sutradara utama dan dia tersenyum. Aku pikir, dia masuk ke hatiku saat itu. Dia sangat tampan menurut standarku. Dia bahkan lebih tampan di kehidupan nyata. Dia seperti bayi keledai yang tampan."

Beredar video yang menunjukkan suami Jang Nara yang bernama Jung Hachul. Foto ini memperlihatkan saat mereka mula bertemu di lokasi syuting VIP. Foto: Twitter.

Jang Nara Akui Dekati Suami Duluan

Sayangnya saat syuting VIP berlangsung, Nara menjelaskan sang suami belum begitu tertarik untuk berpacaran dengannya. Pantang menyerah, aktris ternama itu mendekati suaminya terlebih dulu. Ia juga memberikan perhatian yang lebih layaknya seorang kakak di lokasi syuting karena sang suami berusia 6 tahun lebih muda darinya.

"Dia tidak tertarik denganku saat itu. Aku seperti berusaha keras untuk menjadi seperti kakak untuknya," kata Nara. Tak mau kehilangan kesempatan, Nara memikirkan cara untuk mengungkapkan perasaannya terlebih dulu. Dia takut tidak bisa berhubungan dengan sang suami lagi setelah syuting berakhir.

Saat bertanya-tanya apakah ada kesempatan menghubungi pujaan hatinya setelah syuting, Nara mengungkap "Suamiku muncul di foto yang dipotret agensiku, jadi aku berpikir 'Inilah dia'. Aku mengiriminya foto dan bertanya apa yang dia lakukan. Aku berusaha keras untuk mencari kemiripan di antara kami. Aku bilang kepadanya kalau aku tidak melihatnya sebagai kolega dan menyatakan kalau aku menyukainya."

Sukses Buat Pria Idamannya Balas Perasaannya

Setelah menembak duluan, akhirnya perasaan Jang Nara disambut manis oleh sang suami. Sejak saat itu keduanya resmi berpacaran dan bahkan percaya diri kalau dia segera dilamar oleh kekasihnya. "Karena cinta kami berkembang, kami mulai membicarakan hubungan kami secara serius dan aku pikir dia segera melamar," ucap Nara.

Menikah pada Juni 2022

Jang Nara mengakhiri masa lajangnya usai memutuskan menikah dengan seorang sinematografer bernama Jung Hachul. Keduanya resmi menikah pada Ahad, 26 Juni 2022.

Namun, publik tidak pernah melihat wajah pria yang berhasil meluluhkan aktris berusia 41 tahun ini. Sebelumnya, publik hanya mengetahui bahwa pasangan ini bertemu di lokasi syuting drama produksi SBS, VIP, pada 2019. Saat ini, pernikahan Jang Nara memasuki usia 1 tahun 6 bulan.

