Sinopsis Drakor My Happy Ending yang akan Tayang pada 30 Desember 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor My Happy Ending akan tayang perdana di Viki pada Sabtu, 30 Desember 2023. Jang Nara dan Son Ho Jun kembali disatukan dalam drakor tersebut. Keduanya terlihat mesra dalam potongan gambar yang baru dirilis TV Chosun pada Selasa, 5 Desember 2023.

Sinopsis My Happy Ending

Dikutip dari Soompi, My Happy Ending bercerita tentang Seo Jae Won yang terobsesi mengejar kesuksesan, karena memiliki masa kecilnya yang malang. Ia ingin lepas dari hasrat dan obsesinya yang tidak sehat. Seo Jae Won diperankan Jan Nara sebagai CEO merek furnitur rumah dan influencer media sosial. Seo Jae Won bekerja tanpa henti untuk memenuhi keinginannya yang tak ada habisnya. Dalam drama itu, Seo Jae Won mencari desainer, Yoon Te O untuk menjadi manajer umum desain di perusahaannya.

Seo Jae Won menikah dengan Heo Soon Young yang diperankan Son Ho-Jun. Heo Soon Young bekerja sebagai desainer lepas dan ahli desain industri. Ia jarang marah. Setelah pernikahan mereka, Heo Soon Young memprioritaskan keluarganya di atas segalanya.

Dikutip dari AsianWiki, Seo Jae Won dan Heo Soon Young memiliki seorang putri, Heo Ah Rin yang diperankan Choi So Yool. Dalam cuplikan itu terlihat keduanya berpelukan mesra sebelum Seo Jae Won akan berangkat kerja. Mereka tersenyum kepada Heo Ah Rin.

My Happy Ending juga menyoroti kehidupan Kwon Yoo Jin yang diperankan So Ehyun. Ia lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan Seo Jae Won, namun mengalami masa sulit lantaran perceraian dan kariernya yang mandek. Setelah bertemu kembali dengan Seo Jae Won, ia menjadi iri dengan kehidupannya yang hampir sempurna.

Seo Jae Won terkenal ambisius dalam hidupnya untuk mencapai tujuannya. Namun, kehidupan Seo Jae Won segera berubah. Dia dikhianati oleh orang-orang yang dipercayainya. Ia menghadapi berbagai rahasia yang disembunyikan orang-orang di sekitarnya. My Happy Ending menjadi reuni pertama Jang Nara dan Son Ho Jun sebagai pasangan sejak di Go Back Couple pada 2017.

